Pimpinan Baru Malang Langsung Sapa Penting

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, AKBP Rulian Syauri, yang baru saja mengemban amanah sebagai Kapolres Malang, langsung menunjukkan komitmennya di hari pertama menjabat. Tanpa menunda, ia segera melakukan kunjungan strategis ke Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang pada Kamis, 30 Juli 2026, menandai langkah awal membangun fondasi sinergi penegakan hukum di wilayah tersebut.

Kunjungan perdana AKBP Rulian diawali di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA. Di sana, ia disambut hangat oleh Ketua PN Kepanjen, Dr. Arizal Anwar, untuk berdiskusi dan memperkenalkan diri. Tak berhenti di situ, rombongan Kapolres Malang kemudian melanjutkan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, di mana Kepala Kejari Kabupaten Malang, Dr. Fahmi, turut menyambut kedatangan mereka. Dalam lawatan penting ini, AKBP Rulian didampingi oleh sejumlah kepala satuan operasional Polres Malang, menegaskan keseriusan dan dukungan penuh jajaran dalam upaya penguatan koordinasi lintas lembaga.

AKBP Rulian Syauri menjelaskan bahwa inisiatif silaturahmi ini merupakan langkah fundamentalnya sebagai pejabat baru. "Sebagai pimpinan baru di Polres Malang, sangat penting bagi saya untuk segera membangun komunikasi dan silaturahmi yang erat dengan seluruh unsur penegak hukum," ungkap Rulian, menegaskan bahwa ini adalah pondasi awal untuk memperkuat sinergitas demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malang.

Ia menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan adalah kunci utama agar seluruh proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal. "Kami bertekad membangun sinergitas yang semakin kuat, sehingga tidak hanya proses hukum berjalan baik, tetapi juga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Malang senantiasa aman, kondusif, dan terkendali," tambahnya.

Lebih lanjut, AKBP Rulian berkomitmen untuk terus memperkuat jalinan komunikasi tidak hanya dengan aparat penegak hukum, tetapi juga dengan berbagai elemen masyarakat selama masa kepemimpinannya. "Ke depan, koordinasi ini akan terus kami pelihara dan tingkatkan. Dengan sinergitas yang kokoh antara Polres Malang dan seluruh pemangku kepentingan, harapan kami adalah dapat bersama-sama memberikan rasa aman serta pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Malang," pungkasnya, menunjukkan visi jangka panjangnya.