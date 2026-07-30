Drama Pagi Plumpang Truk Seruduk Motor dan Mobil

Sebuah insiden lalu lintas beruntun yang menghebohkan terjadi di Jalan Plumpang Semper, Koja, Jakarta Utara, pada Kamis pagi, sekitar pukul 09.00 WIB. Sebuah truk trailer terlibat dalam tabrakan dengan sebuah minibus dan sepeda motor, di mana sepeda motor tersebut bahkan sempat tersangkut di kolong kabin truk. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, insiden ini mengakibatkan seorang pengendara motor mengalami luka-luka dan memicu kemacetan di lokasi kejadian.

AKP Edy Wibowo, Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara, menjelaskan kronologi kejadian. Truk trailer dengan nomor polisi B-9618-FA, yang dikemudikan oleh MFA, awalnya bergerak dari arah timur menuju barat. Setibanya di area depan PT Mega Agung Prima Perkasa, truk tersebut diduga kehilangan kendali dan menabrak sepeda motor Honda Vario B-3808-UXN yang berada tepat di depannya. Setelah itu, truk terus melaju dan kembali menabrak sebuah kendaraan minibus.

Pengendara sepeda motor Honda Vario, Saudara AFA, dilaporkan mengalami luka pada bagian kaki kiri dan segera dilarikan ke RS Pelabuhan untuk mendapatkan penanganan medis. Kondisi sepeda motornya sendiri mengalami kerusakan parah, dengan bodi yang patah dan kaca lampu yang pecah. Insiden ini sontak menarik perhatian warga sekitar yang bergegas membantu proses evakuasi korban dan kendaraan. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan panjang.

Sementara itu, kendaraan minibus jenis Toyota Innova bernomor polisi B-2250-UZY, yang dikemudikan oleh Saudara S, juga tidak luput dari dampak tabrakan. Mobil tersebut mengalami kerusakan signifikan pada beberapa bagian, termasuk pintu samping kanan yang penyok, lampu depan pecah, kap depan penyok, dan bodi samping bagian belakang yang juga penyok. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Petugas telah meminta keterangan dari sejumlah saksi mata dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara menyeluruh.