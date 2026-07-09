Pekerjaan Terakhir di Vila Bali

Seorang teknisi listrik berinisial SS (46) meregang nyawa akibat tersengat aliran listrik saat bekerja di sebuah vila mewah di kawasan Seminyak, Badung, Bali. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban tengah memasang miniature circuit breaker (MCB) untuk pompa kolam renang. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, insiden memilukan tersebut berlangsung pada Rabu (8/7/2026) malam.

Menurut keterangan Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, kejadian bermula sekitar pukul 19.52 Wita di Vila Kasa Artista, Jalan Sari Dewi Nomor 17, Seminyak, Kuta. SS, yang merupakan pekerja panggilan, sedang bertugas mengganti MCB di sisi barat kolam renang.

Seorang petugas kebersihan vila bernama I Made Desta menjadi saksi kunci dalam insiden ini. Desta sempat menawarkan kopi kepada SS, namun korban menolak tawaran tersebut dan memilih untuk fokus menyelesaikan pemasangan satu MCB terakhir. Tak lama berselang, suasana hening vila mendadak pecah oleh teriakan "aduh" dari SS.

Desta yang terkejut segera menyadari ada yang tidak beres. Dengan sigap, ia mematikan seluruh aliran listrik dengan menurunkan MCB utama pada panel listrik. Korban ditemukan dalam kondisi tersengat arus listrik saat sedang memotong kabel.

Dengan bantuan petugas keamanan vila, SS segera dievakuasi ke teras. Namun, napasnya sudah tersengal-sengal, menunjukkan kondisi kritis. Meskipun petugas medis segera tiba di lokasi kejadian, nyawa pria asal Pematang Siantar itu tidak dapat diselamatkan.

Hasil pemeriksaan tim identifikasi Polresta Denpasar mengonfirmasi tidak adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam maupun benda tumpul pada tubuh SS. Namun, ditemukan luka bakar yang jelas pada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kiri SS, yang diduga kuat akibat sengatan listrik fatal tersebut. Pihak kepolisian masih terus mendalami insiden ini untuk memastikan tidak ada kelalaian lain yang terlibat.