Kapolri Ungkap Harapan Besar Lahirnya Hoegeng Muda

Internationalmedia.co.id – News – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerukan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk senantiasa menjaga dan menghidupkan kembali nyala obor semangat keteladanan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Harapan besar disematkan agar "Hoegeng-Hoegeng muda" terus bermunculan sebagai teladan bagi masyarakat. Pesan ini disampaikan dalam malam penganugerahan Hoegeng Awards 2026 yang berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026).

Jenderal Sigit secara rendah hati menyatakan, "Yang jelas saya bukanlah Hoegeng, saya hanyalah orang yang menyalakan obor semangat tentang Hoegeng. Jadi saya sudah merasakan bahwa obor itu menyala." Pernyataan ini disampaikan dalam momen penganugerahan Hoegeng Awards 2026. Ia menekankan pentingnya setiap personel Polri untuk menginternalisasi nilai-nilai keteladanan Jenderal Hoegeng agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan meraih kepercayaan serta kecintaan dari masyarakat.

"Saya minta kepada anggota saya di mana pun Anda berada, pertahankan obor itu untuk terus menyala. Hadirkan Hoegeng-Hoegeng muda karena amanah terhadap institusi adalah amanah yang sangat mulia dan saya minta agar kalian semua menjaga amanah itu dengan baik," tegas Sigit. Ia menambahkan, setiap anggota Polri diharapkan mampu menjadi sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang sejati, senantiasa hadir di tengah-tengah mereka, sehingga benar-benar diterima dan dicintai oleh rakyat.

Mengakhiri pesannya, Jenderal Sigit kembali menekankan pentingnya menjaga nyala obor semangat Hoegeng, terutama bagi para juniornya. "Tugas kalian untuk terus menjaga obor ini terus menyala, Hoegeng terus lahir dan ke depan akan menjadi semakin baik," imbuhnya. Hoegeng Awards 2026 sendiri telah sukses diselenggarakan, menandai puncak apresiasi bagi para polisi teladan. Proses seleksi yang ketat, dimulai dari penjaringan usulan masyarakat, akhirnya menghasilkan lima personel Polri terbaik yang layak menerima anugerah prestisius ini.

Lima kategori penghargaan dianugerahkan dalam Hoegeng Awards 2026, mencakup Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, Polisi Tapal Batas dan Pedalaman, serta Polisi Berintegritas. Berikut adalah daftar para penerima penghargaan yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjalankan tugas:

Polisi Berdedikasi: Kombes Eko Budhi Purwono (Dirbinmas Polda Riau)

Kombes Eko Budhi Purwono (Dirbinmas Polda Riau) Polisi Inovatif: Brigadir Renita Rismayanti (Anggota Divisi Hubungan Internasional Polri)

Brigadir Renita Rismayanti (Anggota Divisi Hubungan Internasional Polri) Polisi Berintegritas: Kombes Norul Hidayat (Kepala SPN Polda Bangka Belitung)

Kombes Norul Hidayat (Kepala SPN Polda Bangka Belitung) Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan: AKP Siti Elminawati (Kanit 1 Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Sulawesi Tengah)

AKP Siti Elminawati (Kanit 1 Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Sulawesi Tengah) Polisi Tapal Batas dan Pedalaman: Iptu Motalip Litiloly (Kasat Samapta Polres Nduga, Polda Papua)

Dengan berakhirnya Hoegeng Awards 2026, harapan Kapolri agar semangat keteladanan Jenderal Hoegeng terus menyala dan melahirkan lebih banyak "Hoegeng-Hoegeng muda" di tubuh Polri diharapkan dapat menjadi kenyataan. Ini adalah langkah nyata internationalmedia.co.id dalam mendukung transformasi Polri menjadi institusi yang semakin profesional dan dicintai masyarakat.