Momen Haru Chairul Tanjung di Hoegeng Awards 2026

Jakarta – Malam penganugerahan Hoegeng Awards 2026 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/7/2026), menjadi saksi bisu momen emosional bagi Chairman CT Corp, Chairul Tanjung. Ia tak kuasa menahan rasa harunya setelah mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari para penerima penghargaan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Chairul Tanjung berharap dedikasi para polisi teladan ini dapat menjadi cerminan dan motivasi bagi seluruh personel kepolisian di masa depan.

"Kita bangga dengan para penerima award dan para kandidat tadi. Pak Kapolri, saya jujur terharu ya mendengar apa yang disampaikan oleh para penerima award ini karena betul-betul mencerminkan dedikasi yang luar biasa," ungkap CT, sapaan akrabnya, dengan suara bergetar. Ia meyakini bahwa semangat pengabdian yang ditunjukkan oleh para penerima penghargaan akan menjadi mercusuar bagi institusi Polri.

Lebih lanjut, CT menyuarakan harapannya agar program Hoegeng Awards terus berkembang. Ia berharap jumlah kandidat yang masuk seleksi akan semakin banyak dan kualitasnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. "Saya rasa ini akan setiap tahun kita berharap kandidat-kandidat yang masuk makin lebih banyak dan hasilnya jauh lebih baik dari tahun ke tahun. Saya rasa itu harapan kita semua," tambahnya, menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan ajang penghargaan ini.

Di kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menyampaikan pesan mendalam. Ia mengajak seluruh personel Polri untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan nyala obor semangat keteladanan mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso. Sigit berharap akan terus lahir "Hoegeng-Hoegeng muda" yang menjadi polisi teladan dan dicintai masyarakat.

"Yang jelas saya bukanlah Hoegeng, saya hanyalah orang yang menyalakan obor semangat tentang Hoegeng. Jadi saya sudah merasakan bahwa obor itu menyala," kata Sigit, menegaskan pentingnya meneruskan nilai-nilai luhur yang diwariskan Jenderal Hoegeng. Ia menekankan bahwa amanah terhadap institusi adalah amanah yang sangat mulia, yang harus dijaga dengan baik oleh setiap personel.

Kapolri juga berpesan kepada jajarannya di seluruh pelosok negeri. "Saya minta kepada anggota saya di mana pun Anda berada, pertahankan obor itu untuk terus menyala. Hadirkan Hoegeng-Hoegeng muda karena amanah terhadap institusi adalah amanah yang sangat mulia dan saya minta agar kalian semua agar menjaga amanah itu dengan baik," tegasnya. Tujuannya jelas, agar Polri dapat menjadi institusi yang hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta diterima dan dicintai oleh rakyat.

Hoegeng Awards 2026 telah sukses digelar, mengukuhkan lima polisi teladan sebagai penerima anugerah setelah melalui proses penjaringan usulan dari masyarakat dan seleksi yang ketat. Penghargaan ini dibagi dalam lima kategori utama, sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai aspek pengabdian kepolisian.

Lima kategori tersebut adalah Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, Polisi Tapal Batas dan Pendalaman, serta Polisi Berintegritas.

Berikut adalah daftar para penerima Hoegeng Awards 2026 yang telah menginspirasi banyak pihak: