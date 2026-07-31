Terungkap Pesan Terakhir Eyang Meri untuk Polri di Hoegeng Awards 2026

Internationalmedia.co.id – News, Jakarta – Malam puncak Hoegeng Awards 2026 menjadi momen yang penuh haru dan refleksi. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam kesempatan tersebut, mengenang sosok mendiang Meriyati Roeslani, istri dari Jenderal Hoegeng Iman Santoso yang akrab disapa Eyang Meri. Kapolri mengungkapkan bahwa gelaran Hoegeng Awards yang kini memasuki tahun kelima telah melewati perjalanan panjang, dari masa Eyang Meri masih hidup hingga kini telah tiada.

"Tak terasa, Hoegeng Awards ini sudah yang kelima kalinya. Sebuah perjalanan yang dimulai saat Eyang Meri masih bersama kita, dan kini beliau telah berpulang," ujar Jenderal Sigit saat memberikan sambutan dalam acara puncak Hoegeng Awards 2026 yang berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/7/2026). Sebagai informasi, pada penyelenggaraan Hoegeng Awards perdana di tahun 2022, Eyang Meri sempat hadir secara virtual untuk menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan.

Eyang Meri sendiri telah berpulang pada tahun ini, tepatnya Selasa (3/2/2026) pukul 13.25 WIB, setelah menjalani perawatan intensif di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Almarhumah wafat dalam usia 100 tahun. Pada malam puncak Hoegeng Awards 2026 ini, sebuah penghormatan khusus diberikan kepada beliau. Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, menyerahkan sebuah bingkai foto kenang-kenangan Eyang Meri kepada cucu pertama Jenderal Hoegeng, Krisnadi Ramajaya Hoegeng, yang akrab disapa Rama.

Bingkai foto tersebut mengabadikan momen kebersamaan Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri yang tengah menaiki sepeda. Foto ini dimaknai sebagai simbol cinta, kesederhanaan, dan keteladanan yang senantiasa terpancar dari pasangan legendaris tersebut.

Momen haru lainnya di malam puncak Hoegeng Awards tahun ini adalah pemutaran video pernyataan Eyang Meri. Video tersebut diawali dengan serangkaian foto-foto kebersamaan Eyang Meri bersama Jenderal Hoegeng, menampilkan kilas balik kehidupan mereka.

Selanjutnya, dalam video tersebut, Eyang Meri menyampaikan pesan-pesan mendalamnya untuk institusi Polri. Dengan penuh harap, Eyang Meri mengungkapkan keinginannya agar Polri senantiasa dicintai dan berada di hati masyarakat Indonesia. "Saya sangat berharap Polri tetap di hati dan dicintai masyarakat Indonesia," tutur Eyang Meri dalam rekaman video tersebut.

Beliau juga menitipkan pesan agar Polri dijaga dengan baik dan benar, serta mendoakan yang terbaik bagi korps Bhayangkara. "Tolong jaga dengan baik dan benar, doa dan kasihku selalu untuk Polri dan terakhir dari saya, titip Polri," pungkasnya, mengakhiri pesan yang penuh makna tersebut. Pesan ini menjadi pengingat abadi akan harapan dan kasih sayang Eyang Meri kepada institusi yang dicintainya.