Kapolri Tegaskan Bukan Hoegeng Tapi Harapkan Polisi Muda Ini

Jakarta – Suasana haru dan penuh apresiasi menyelimuti malam puncak Hoegeng Awards 2026 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026). Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara khusus menyapa Krisnadi Ramajaya Hoegeng, cucu dari mendiang Jenderal Hoegeng Iman Santoso, beserta seluruh keluarga. Internationalmedia.co.id – News mencatat, sapaan hangat tersebut diiringi ucapan terima kasih Kapolri atas kehadiran mereka yang tak pernah absen dalam gelaran penghargaan ini.

Dalam pidatonya, Jenderal Sigit Prabowo mengakui bahwa Hoegeng Awards telah memasuki tahun kelima, sebuah perjalanan yang dimulai sejak kehadiran Eyang Meri dan terus berlanjut hingga kini. "Tadi saya belum menyapa Mas Rama dan keluarga yang senantiasa terus hadir," ujar Kapolri. Ia kemudian menegaskan posisinya, "Yang jelas saya bukanlah Hoegeng, saya hanyalah orang yang menyalakan obor semangat tentang Hoegeng."

Lebih lanjut, Jenderal Sigit menyerukan kepada seluruh personel Polri untuk tidak pernah membiarkan obor semangat tersebut padam. Ia mendorong agar ‘Hoegeng-Hoegeng muda’ dapat terus bermunculan di setiap lini institusi. "Karena amanah terhadap institusi adalah amanah yang sangat mulia dan saya minta agar kalian semua agar menjaga amanah itu dengan baik," tegasnya, mengingatkan pentingnya menjadi polisi yang senantiasa hadir melindungi dan melayani masyarakat.

Hoegeng Awards 2026 sendiri telah sukses diselenggarakan, menandai puncak dari serangkaian proses penjaringan usulan dari masyarakat dan seleksi ketat oleh tim juri. Lima polisi teladan akhirnya terpilih sebagai penerima anugerah bergengsi ini, yang terbagi dalam lima kategori utama.

Kelima kategori tersebut meliputi Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, Polisi Tapal Batas dan Pendalaman, serta Polisi Berintegritas. Berikut adalah daftar para penerima Hoegeng Awards 2026 yang patut menjadi teladan:

Polisi Berdedikasi: Kombes Eko Budhi Purwono (Dirbinmas Polda Riau)

Kombes Eko Budhi Purwono (Dirbinmas Polda Riau) Polisi Inovatif: Brigadir Renita Rismayanti (Anggota Divisi Hubungan Internasional Polri)

Brigadir Renita Rismayanti (Anggota Divisi Hubungan Internasional Polri) Polisi Berintegritas: Kombes Norul Hidayat (Kepala SPN Polda Bangka Belitung)

Kombes Norul Hidayat (Kepala SPN Polda Bangka Belitung) Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan: AKP Siti Elminawati (Kanit 1 Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Sulawesi Tengah)

AKP Siti Elminawati (Kanit 1 Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Sulawesi Tengah) Polisi Tapal Batas dan Pedalaman: Iptu Motalip Litiloly (Kasat Samapta Polres Nduga, Polda Papua)

Penghargaan ini diharapkan dapat terus memotivasi seluruh jajaran kepolisian untuk meneladani semangat integritas dan pelayanan Jenderal Hoegeng dalam setiap tugasnya. (idn/dhn/internationalmedia.co.id)