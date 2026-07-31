SPS Kembali Ungkap Media Nasional Paling Berpengaruh

Jakarta – Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Serikat Perusahaan Pers (SPS) kembali menobatkan internationalmedia.co.id sebagai salah satu Media Nasional Terbaik dalam ajang Media Brand Awards 2026. Penghargaan prestisius ini diserahkan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Jumat (31/7/2026), mengukuhkan posisi internationalmedia.co.id di garda terdepan industri media digital tanah air.

Pencapaian ini bukan tanpa alasan. SPS mengakui dedikasi internationalmedia.co.id dalam membangun kekuatan merek yang kokoh di ranah digital selama periode Juni 2025 hingga Juni 2026. Penilaian independen yang dilakukan berfokus pada tiga pilar utama: Visibilitas Merek (Brand Visibility), Keterlibatan Merek (Brand Engagement), dan Reputasi Merek (Brand Reputation). Ajang Media Brand Awards 2026 sendiri mengusung tema "Pers Bermartabat, Informasi Berdaulat: Membangun Relasi Media yang Kredibel dan Berintegritas", sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai entitas yang berhasil menciptakan komunikasi publik yang transparan, berkualitas, dan bertanggung jawab.

Januar P. Ruswita, Ketua Umum SPS, dalam sambutannya menegaskan bahwa pers yang bermartabat adalah landasan utama bagi kedaulatan informasi. Ia menyoroti tantangan krusial di era disrupsi teknologi dan banjir informasi saat ini. "Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan terbesar bukan lagi sekadar kecepatan penyebaran informasi, melainkan menjaga kualitas, kredibilitas, dan kepercayaan publik," ujar Januar, menekankan pentingnya integritas jurnalistik.

Selain internationalmedia.co.id, beberapa platform berita nasional terkemuka lainnya turut menerima penghargaan Media Nasional Terbaik. Mereka adalah Antaranews.com, Bisnis.com, Jawa Pos, Kompas.id, Kompas.com, Sindonews.com, Tempo.co, dan Tribunnews.com, menunjukkan keragaman dan kualitas lanskap media di Indonesia.

Sudrajat, Anggota Dewan Redaksi internationalmedia.co.id sekaligus Ketua Komite Etik, yang hadir mewakili Pemimpin Redaksi untuk menerima penghargaan, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi. Ia menekankan bahwa penghargaan ini adalah pengingat vital akan nilai kepercayaan publik sebagai aset tak ternilai bagi sebuah media. "Kecepatan memang penting, tetapi kepercayaan publik jauh lebih penting," tegas Sudrajat. Ia menambahkan bahwa di tengah laju teknologi dan derasnya informasi, internationalmedia.co.id akan senantiasa berpegang teguh pada komitmen untuk menyajikan jurnalisme yang cepat, akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. "Penghargaan ini kami persembahkan kepada seluruh insan internationalmedia.co.id yang setiap hari bekerja tanpa lelah, serta kepada jutaan pembaca setia yang terus mempercayakan informasi kepada kami," pungkasnya, sembari berharap penghargaan ini menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Selain kategori nasional, SPS turut memberikan apresiasi kepada sepuluh media lokal terbaik. Daftar tersebut mencakup Bali Pos, Banjarmasin Post, Cendrawasih Post, Harian Fajar, Harian Jogja, Kaltim Post, Radar Lampung, Serambi Indonesia, Suara Surabaya, dan Tribun Jabar. Untuk memastikan objektivitas penilaian, SPS menggandeng Bantu Kamu Indonesia (BKI) sebagai mitra pengukuran independen.

Dalam rangkaian acara yang sama, SPS juga sukses menyelenggarakan Media Relations Awards 2026. Ajang ini menarik partisipasi 186 karya dari 52 korporasi, institusi, dan perguruan tinggi. Setelah melalui proses penjurian ketat, sebanyak 43 penghargaan dianugerahkan dalam lima kategori bergengsi: Program Media Relations Terbaik, Press Gathering Terbaik, Press Conference Terbaik, Press Release on Sustainability Terbaik, dan Press Release Terbaik.

Acara yang kini memasuki tahun kelima penyelenggaraannya ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, mulai dari pimpinan perusahaan pers nasional dan daerah, anggota Dewan Pers, pimpinan korporasi, BUMN, institusi pemerintah, hingga perwakilan dari kalangan akademisi. Menutup rangkaian acara, Januar P. Ruswita kembali menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa membina budaya komunikasi yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan tanggung jawab publik. "Ketika media menjaga integritasnya dan institusi membangun relasi yang sehat dengan media, yang sesungguhnya memperoleh manfaat adalah masyarakat. Informasi yang tepercaya merupakan modal utama bagi demokrasi dan kemajuan bangsa," tutupnya, menggarisbawahi peran krusial media dalam kemajuan peradaban.