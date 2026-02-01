Pasien Nekat Bikin Perawat Trauma Kini Mendekam di Penjara

Internationalmedia.co.id – News – Seorang pasien di Singapura dijatuhi hukuman penjara setelah melakukan pelecehan verbal dan gestur yang merendahkan martabat seorang perawat wanita. Charles Teng Wei Yian, seorang pria Singapura berusia 44 tahun yang sedang menjalani perawatan medis akibat radang hati, kini harus mendekam di balik jeruji besi selama lima minggu. Hukuman ini dijatuhkan pada Jumat (30/1/2026) atas dakwaan menghina kesopanan perawat dengan kata-kata dan tindakannya.

Insiden yang memicu hukuman ini terjadi pada malam 15 September 2024. Saat itu, Teng dirawat di sebuah bangsal rumah sakit umum dari tanggal 10 hingga 23 September 2024. Setelah menjalani operasi pemasangan kantung urin, ia membutuhkan bantuan perawat saat menggunakan toilet untuk memastikan selang tetap pada posisinya. Malam itu, Teng menekan bel panggilan dari tempat tidurnya.

Seorang perawat muda berusia 26 tahun menanggapi panggilan tersebut. Teng menyatakan keinginannya untuk mandi. Perawat tersebut menawarkan diri untuk memanggil perawat pria guna membantunya, namun Teng menolak dengan pertanyaan, "Kau tidak bisa ikut denganku, kan?" Perawat kembali menawarkan bantuan perawat pria, namun Teng bersikeras, "Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Mengira ada hal penting terkait kondisi medis yang ingin disampaikan, perawat itu membawa kantung urin Teng dan mengikutinya ke toilet.

Di dalam toilet, dengan pintu tertutup karena ada pasien lain di sekitar, Teng merendahkan suaranya dan berkata dalam bahasa Mandarin, "Sebagai seorang pria, aku memiliki kebutuhan pribadi, dan aku membutuhkanmu untuk membantuku." Perawat tersebut segera memahami bahwa Teng menghendaki tindakan yang bersifat seksual. Ia merasa khawatir dan marah, dan segera menolak permintaan tersebut, lalu menarik tirai shower di antara mereka sambil tetap memegang kantung urin.

Saat perawat berusaha mencari tempat yang tepat untuk meletakkan kantung urin sementara Teng bersiap mandi, Teng tiba-tiba melepas pakaiannya dan keluar dari area shower. Ia berdiri telanjang, memperlihatkan alat kelaminnya kepada perawat, dan meminta perawat untuk menggosok punggungnya. Perawat itu semakin terkejut dan marah atas apa yang dilihatnya. Ia segera memalingkan muka dan ingin segera meninggalkan toilet, namun merasa terikat oleh tanggung jawab profesionalnya untuk membantu Teng.

Perawat itu akhirnya setuju untuk menggosok punggung Teng setelah ia mulai mandi. Namun, Teng tidak berhenti di situ. Ia terus berbicara dan bertanya apakah perawat itu sudah menikah dan apakah ia bisa merahasiakan permintaan hubungan seksual tersebut. Diliputi rasa takut yang luar biasa, perawat itu menyatakan akan melaporkannya kepada manajemen rumah sakit. Meski diliputi rasa takut, perawat itu tetap menjalankan tugasnya membantu Teng mandi dan kembali ke tempat tidurnya sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Jaksa penuntut umum, Lynda Lee, dalam argumennya, meminta hukuman penjara antara 8 hingga 10 minggu untuk Teng. Ia menyoroti pentingnya perlindungan bagi para perawat. "Para perawat, dalam menjalankan tugasnya, harus membantu pasien dalam hal buang air besar dan mandi. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya perawat terhadap bentuk-bentuk perilaku kriminal seperti itu," kata Lynda Lee, seperti dikutip internationalmedia.co.id.

Lee menambahkan bahwa tindakan Teng "bukanlah tindakan impulsif sesaat" dan perilaku melanggar hukum itu terjadi di ruang tertutup. Sementara itu, pengacara Teng dari Kantor Pembela Umum meminta keringanan hukuman penjara selama 3 minggu.

Hakim Distrik Nicholas Lai menjatuhkan hukuman 5 minggu penjara. Ia menjelaskan bahwa kasus ini "agak berbeda" karena dakwaan mencakup dua tindakan: pengucapan kata-kata dan gerakan menelanjangi diri serta memperlihatkan diri kepada korban. Keduanya dilakukan dengan maksud untuk menghina kesopanan korban. Hakim menekankan bahwa "Perawat harus diberi penghormatan dan perlindungan penuh atas pekerjaan sulit dan berat yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan Pak Teng jelas melampaui batas."

Hakim juga mencatat adanya unsur perencanaan yang matang, mengingat Teng menolak saran korban untuk meminta bantuan perawat pria untuk mandi, bukan hanya sekali tetapi dua kali. Hal ini menunjukkan persistensi dalam perilaku pelanggarannya. Untuk penghinaan terhadap kesopanan seseorang, Teng dapat dipenjara hingga 1 tahun, didenda, atau keduanya.