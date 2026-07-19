Ngeri Pria di Jakut Jadi Sasaran Begal Sadis

Sebuah insiden mengerikan mengguncang warga Koja, Jakarta Utara, ketika seorang pria berinisial SM ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Koramil. Korban menjadi sasaran begal sadis yang menggunakan gancu sebagai senjata. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan kondisi SM yang memprihatinkan, dengan luka parah di kepala dan kakinya, hanya mampu berkomunikasi dalam keadaan setengah sadar saat dikerumuni warga yang mencoba menolong.

Insiden tragis tersebut terjadi pada Sabtu malam, 17 Juli 2026, sekitar pukul 23.30 WIB, tepatnya di Jalan Koramil, Gang Mandiri, Koja, Jakarta Utara. Menurut keterangan yang dihimpun internationalmedia.co.id, peristiwa bermula ketika SM sedang mengantarkan rekannya, W, pulang setelah bermain futsal di area Tanah Merah.

Kapolsek Koja, Kompol Andry Suharto, menjelaskan kepada internationalmedia.co.id pada Minggu (19/7), bahwa saat SM dan W melintas di lokasi kejadian, mereka tiba-tiba dihentikan oleh seorang pelaku yang membawa senjata tajam berupa gancu. Tanpa peringatan, pelaku langsung menyerang SM, menyebabkan luka serius di bagian kepala, lengan kanan, dan kaki kanan korban. SM segera dilarikan ke Rumah Sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Lebih lanjut, Kompol Andry Suharto menambahkan, berdasarkan keterangan dari seorang saksi mata yang berada di lokasi dan turut membantu korban, pelaku diidentifikasi berinisial A. Setelah melancarkan aksinya, pelaku berhasil kabur dengan membawa sepeda motor Honda Beat milik korban. Meskipun demikian, pelaku meninggalkan gancu yang digunakan sebagai barang bukti di tempat kejadian perkara.

Tim Piket Opsnal Reskrim Polsek Koja segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti. Hingga berita ini diturunkan, kasus pembegalan sadis ini masih dalam tahap penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian guna memburu pelaku dan mengungkap motif di balik kejahatan tersebut.