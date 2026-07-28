Motor Terjun Kali Mookevart Begini Kondisi Pengendara

Sebuah insiden kecelakaan tunggal yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor terjadi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, pada Selasa (28/7/2026) sore. Pria berinisial WW (38) dilaporkan kehilangan kendali atas kendaraannya, menyebabkan motornya terjun bebas ke dalam Kali Mookevart. Internationalmedia.co.id – News mengonfirmasi bahwa insiden ini mengakibatkan WW mengalami luka-luka.

Menurut keterangan Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, insiden nahas tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. "Kecelakaan lalu lintas ini merupakan kejadian out of control yang berujung pada motor nyemplung ke kali," jelas Joko, seperti dikutip dari internationalmedia.co.id. WW saat itu mengendarai sepeda motor jenis bebek transmisi otomatis berwarna hitam dan merah dengan nomor polisi B-3459-UJV.

Joko merinci kronologi kejadian, menjelaskan bahwa sebelum kecelakaan, sepeda motor yang dikemudikan WW tengah melaju di Jalan Kali Mookervart, wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, dari arah barat menuju timur. "Setibanya di dekat Kali Mookervart, pengendara kehilangan kendali, oleng ke arah kiri, dan akhirnya terjatuh ke dalam kali," terang Joko lebih lanjut.

Akibat insiden tersebut, WW menderita luka pada bagian wajah serta memar di kakinya. Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Daan Mogot untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, kondisi sepeda motor korban juga tidak luput dari kerusakan parah, terutama pada bagian bodi depan yang hancur.

Proses evakuasi sepeda motor korban dari dasar kali yang memiliki ketinggian sekitar 3 meter berhasil dilakukan berkat kerja sama antara pihak kepolisian dan warga sekitar. Saat ini, pihak berwajib telah mengamankan barang bukti di lokasi kejadian dan tengah berupaya mencari saksi-saksi mata untuk dimintai keterangan. Kasus ini masih dalam tahap pendalaman guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan.