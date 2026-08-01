Monas Dijaga Ribuan Aparat Malam Nanti

Internationalmedia.co.id – News Malam nanti, Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat akan menjadi pusat perhatian dengan digelarnya Zikir dan Doa Kebangsaan. Acara yang merupakan bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 100.000 peserta dari berbagai daerah. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan, sebanyak 7.643 personel gabungan telah disiagakan.

Menjelang acara, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono menekankan pentingnya profesionalisme, humanisme, dan kewaspadaan tinggi bagi seluruh personel. Arahan ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan tanpa hambatan.

"Kami meminta agar pengamanan dilaksanakan secara profesional, humanis, dan penuh kewaspadaan," ujar Dekananto dalam arahannya kepada personel pada Sabtu (1/8/2026). Ia menambahkan bahwa kesabaran dalam melayani masyarakat, ketenangan dalam bertindak, serta komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci utama hingga seluruh rangkaian acara tuntas.

Ribuan personel yang terlibat dalam pengamanan ini merupakan gabungan dari berbagai instansi. Rinciannya meliputi 3.675 personel Polda Metro Jaya, 1.143 personel dari jajaran Polres, 500 personel Korps Brimob Polri, 200 personel Korsabhara Polri, 1.845 personel TNI, 145 personel Satpol PP, dan 135 personel Dinas Perhubungan, termasuk tim kendaraan derek.

Pengamanan tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga proaktif dengan mengedepankan langkah preemtif dan preventif. Ini mencakup deteksi dini, sterilisasi area oleh Tim Jibom dan K9, serta pengamanan terbuka dan tertutup. Selain itu, patroli rutin, pengaturan lalu lintas yang ketat, serta penyediaan pos kesehatan, ambulans, dan jalur evakuasi di setiap sektor telah disiapkan.

Untuk mencegah penumpukan massa, strategi pengaturan kedatangan peserta secara tertib menjadi prioritas. Seluruh bus pengangkut peserta akan diarahkan menuju kantong parkir di JIExpo Kemayoran, sebuah langkah krusial untuk menjaga kelancaran mobilitas.

Peserta dapat mengakses area Monas melalui Pintu Timur Laut, Pintu Tenggara, dan Pintu Barat Daya. Fasilitas parkir pun telah disiapkan secara ekstensif, dengan 22 kantong parkir yang mampu menampung sekitar 1.450 bus, 3.680 mobil pribadi, dan 50 sepeda motor, demi mendukung kelancaran pergerakan peserta.

Kepada peserta, imbauan keras diberikan untuk menggunakan akses masuk dan kantong parkir sesuai peruntukan serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Sementara itu, masyarakat umum yang tidak memiliki kepentingan di sekitar Monas disarankan untuk mencari jalur alternatif atau memanfaatkan transportasi publik guna menghindari potensi kemacetan lalu lintas.