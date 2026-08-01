Malam Mencekam Bogor Polisi Amankan Remaja

Internationalmedia.co.id – News – Aparat kepolisian di wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat, berhasil menggagalkan potensi aksi tawuran yang melibatkan sekelompok remaja. Dalam operasi cepat tanggap, dua orang remaja berhasil diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut setelah rencana mereka terbongkar.

Kompol Maman Firmansyah, Kapolsek Parung, menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan hasil dari respons cepat petugas terhadap laporan masyarakat. "Personel piket patroli Polsek Parung berhasil mengamankan dua remaja yang diduga akan terlibat aksi tawuran di wilayah hukum Polsek Parung," ujar Maman, Sabtu (1/8). Ia menambahkan, insiden tersebut terjadi pada Jumat malam (31/7) di area Desa Iwul, Kecamatan Parung.

Kronologi bermula ketika petugas kepolisian menerima informasi krusial dari warga mengenai adanya sekelompok remaja yang berkumpul mencurigakan, mengindikasikan persiapan untuk tawuran. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim patroli segera meluncur ke lokasi yang disebutkan.

Setibanya di lokasi, petugas masih mendapati gerombolan remaja tersebut. Tanpa buang waktu, petugas segera melakukan pembubaran dan pengejaran terhadap kelompok yang mencoba melarikan diri. Dalam upaya tersebut, dua remaja yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok tersebut berhasil diamankan sekitar pukul 21.55 WIB.

Kedua remaja yang diamankan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses pembinaan dan pendataan lebih lanjut. Polsek Parung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang proaktif memberikan informasi, sehingga potensi terjadinya aksi kekerasan dapat dicegah.

Lebih lanjut, pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ajakan untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Parung juga disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat.