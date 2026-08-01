Hoegeng Awards Jadi Sorotan BPIP Lembaga Lain Diminta Ikuti Jejak

Internationalmedia.co.id – News – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan Hoegeng Awards, menyebutnya sebagai tradisi yang sangat baik dan patut dilestarikan. Menurutnya, ajang penghargaan ini mampu memberikan pelajaran dan edukasi berharga bagi semua pihak. Pernyataan tersebut disampaikan Yudian usai acara penganugerahan di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Yudian Wahyudi menekankan bahwa Hoegeng Awards bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah tradisi mulia yang patut dipertahankan. "Ini memberikan banyak pelajaran dan edukasi kepada semua pihak," tegasnya, merujuk pada masyarakat, tokoh, maupun para pelaksana di lapangan. Ia melihat penghargaan ini sebagai cerminan komitmen Polri dalam menjaga integritas dan dedikasi anggotanya.

Ia menyoroti dedikasi luar biasa para anggota Polri yang berjuang di tengah berbagai keterbatasan. "Perjuangan mereka itu luar biasa, terutama di tengah kondisi yang serba terbatas, mulai dari akses, fasilitas, hingga perbedaan tingkat pemahaman masyarakat di wilayah tertentu," paparnya. Tantangan tersebut, kata Yudian, menjadikan upaya para polisi semakin patut dihargai dan diapresiasi.

Lebih lanjut, Kepala BPIP ini juga menyampaikan bahwa Hoegeng Awards menjadi pengingat penting betapa sulitnya menjaga dan memajukan bangsa sebesar Indonesia. Ia menyerukan agar upaya ini dilakukan secara bertahap, melalui program-program terstruktur, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi yang berkelanjutan. "Dari sinilah kita bisa menghargai bahwa untuk mempertahankan saja, apalagi memajukan bangsa negara sebesar ini tidak mudah," imbuhnya.

Yudian berharap agar Hoegeng Awards dapat menginspirasi lembaga-lembaga lain di Indonesia untuk menciptakan ajang penghargaan serupa. Hal ini, menurutnya, akan mendorong transparansi dan pengakuan terhadap integritas serta dedikasi para pegawainya. "Itu barangkali bisa diikuti oleh lembaga-lembaga lain," harapnya.

Hoegeng Awards 2026 sendiri telah sukses digelar, menobatkan lima polisi teladan sebagai penerima anugerah. Proses seleksi dilakukan secara ketat setelah melalui penjaringan usulan dari masyarakat luas.

Lima kategori penghargaan yang diberikan dalam Hoegeng Awards 2026 meliputi Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, Polisi Tapal Batas dan Pedalaman, serta Polisi Berintegritas.

Berikut adalah daftar lengkap para penerima Hoegeng Awards 2026: