Polisi Riau Bikin Terobosan Raih Penghargaan Bergengsi

Internationalmedia.co.id – News – Kombes Eko Budhi Purwono, Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Riau, berhasil mengukir prestasi gemilang dengan meraih Hoegeng Awards 2026. Ia dinobatkan sebagai penerima penghargaan kategori Polisi Berdedikasi, berkat inovasi dan dedikasinya yang luar biasa dalam mengimplementasikan program ‘Green Policing’ di seluruh wilayah hukum Polda Riau.

Kombes Eko dikenal sebagai arsitek sekaligus motor penggerak utama di balik inisiatif ‘Green Policing’, sebuah program visioner yang digagas oleh Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan. Program ini secara cerdas mengintegrasikan upaya penegakan hukum dengan misi pelestarian lingkungan hidup, bertujuan menciptakan harmoni sosial yang selaras dengan keseimbangan ekosistem alam.

Ditemui setelah menerima anugerah prestisius tersebut di The Tribrata Jakarta, Jumat (31/7/2026), Kombes Eko Budhi dengan rendah hati menyatakan bahwa pencapaian ini bukanlah sebuah titik akhir, melainkan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran berkelanjutan yang telah ia jalani sejak awal pengabdiannya. "Ini adalah sebuah proses yang tak pernah berhenti, dari awal tugas hingga nanti, kita akan terus belajar dan berproses," ungkapnya.

Ia menegaskan, penghargaan ini diterima dengan rasa syukur mendalam, bukan kebanggaan semata. Baginya, apresiasi ini berfungsi sebagai pengingat kuat bahwa eksistensi Polri senantiasa dinanti dan diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. "Tidak ada ruang untuk kebanggaan. Yang ada hanyalah rasa syukur karena banyak pihak, termasuk dewan pakar, telah mengingatkan kami bahwa Polri masih sangat dibutuhkan untuk terus berbakti kepada rakyat, kapan pun dan di mana pun," imbuhnya.

Mengimplementasikan program yang bersentuhan langsung dengan isu lingkungan di Riau, sebuah wilayah yang kaya akan tantangan, tentu bukan pekerjaan yang mudah. Namun, Kombes Eko mengungkapkan bahwa ia tidak menemui kendala berarti dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Kunci keberhasilannya terletak pada "soft approach" atau pendekatan yang sangat humanis dan lembut.

"Dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, kami selalu mengedepankan pendekatan yang sangat halus. Kami tidak hanya berbicara tentang penegakan hukum, tetapi lebih jauh mengajak mereka untuk bersama-sama peduli terhadap kelestarian lingkungan," jelas Eko. Lebih dari sekadar pelestarian alam, program ‘Green Policing’ yang ia kawal juga merambah dimensi ekonomi. "Kami berupaya mengurangi kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat, mencari solusi dan pendekatan yang tepat untuk membantu mereka," tambahnya. Ia menutup dengan kalimat yang penuh makna, "Kami merasa bahagia bisa membersamai masyarakat, karena pada hakikatnya, Polri ada untuk masyarakat."

Hoegeng Awards, sebuah inisiatif kolaboratif antara internationalmedia.co.id dan Polri, didedikasikan untuk mengapresiasi para polisi teladan di seluruh Indonesia. Kategori Polisi Berdedikasi, yang diraih Kombes Eko, secara khusus menyoroti anggota Polri yang menunjukkan dedikasi luar biasa, baik dalam menjalankan tugas pokoknya maupun dalam pengabdian ekstra di luar lingkup formal sebagai abdi negara. Aspek penilaian mencakup dedikasi dalam tugas internal, inisiatif proaktif dalam membantu masyarakat di luar kewajiban, serta tingkat apresiasi yang diberikan publik terhadap kinerja polisi tersebut.

Untuk Hoegeng Awards 2026, penghargaan ini dibagi dalam lima kategori bergengsi: Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Berintegritas, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.

Proses seleksi Hoegeng Awards 2026 melibatkan tahapan ketat, dimulai dari penjaringan ribuan nama polisi teladan yang diusulkan langsung oleh masyarakat sejak 27 Januari hingga 2 April 2026. Setelah melalui verifikasi dan seleksi awal oleh tim panitia, nama-nama tersebut diserahkan kepada Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026. Dewan Pakar kemudian melakukan serangkaian rapat intensif untuk memilih nominasi, diikuti dengan uji publik yang berlangsung dari 7 hingga 22 Mei 2026, di mana internationalmedia.co.id secara aktif menjaring masukan dari masyarakat terkait para kandidat.

Setelah melalui proses panjang penjaringan dan seleksi ketat, lima polisi teladan akhirnya dinobatkan sebagai penerima anugerah Hoegeng Awards 2026. Mereka adalah: