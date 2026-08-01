Ibu Kota Siaga Ribuan Personel Dikerahkan

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta, 1 Agustus 2026 – Ibu kota bersiap menyambut puluhan kegiatan masyarakat yang akan berlangsung hari ini. Polda Metro Jaya telah menyiapkan strategi pengamanan komprehensif untuk 47 acara berbeda di wilayah hukumnya, meliputi tiga penyampaian pendapat di muka umum dan 44 aktivitas komunitas lainnya.

Kombes Pol Budi Hermanto, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa pendekatan pengamanan dirancang secara adaptif. "Pengamanan disiapkan menyesuaikan dengan karakteristik, lokasi, dan estimasi jumlah peserta pada setiap kegiatan," ujar Budi. Ia menambahkan, koordinasi lintas sektoral yang erat dengan TNI, pemerintah daerah, penyelenggara acara, dan instansi terkait lainnya menjadi kunci untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib.

Penempatan personel dilakukan secara strategis di setiap lokasi, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. "Personel kami tempatkan sesuai kebutuhan di setiap lokasi guna memberikan pelayanan pengamanan serta menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang mengikuti maupun beraktivitas di sekitar lokasi kegiatan," tegas Budi, menekankan komitmen kepolisian dalam melayani dan melindungi masyarakat.

Beberapa kegiatan diprediksi akan menarik perhatian ribuan peserta, menuntut pengerahan personel dalam skala besar. Di antaranya adalah acara Zikir dan Doa Kebangsaan yang akan berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), di mana Polda Metro Jaya mengerahkan 7.643 personel gabungan. Tak kalah penting, pertandingan persahabatan antara klub sepak bola Aston Villa melawan Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) juga mendapat perhatian khusus dengan penyediaan 1.450 personel gabungan untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Selain Monas dan SUGBK, pengamanan ketat juga disiapkan untuk kegiatan di ICE BSD City dan sejumlah titik strategis lainnya.

Budi menegaskan bahwa seluruh operasi pengamanan akan dilaksanakan secara profesional dan humanis. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah pencegahan, deteksi dini, serta patroli rutin yang disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika masing-masing lokasi kegiatan. "Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan Polri 110," pungkasnya, menyerukan partisipasi aktif masyarakat demi terciptanya suasana kondusif.