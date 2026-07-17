Mobil Misterius Picu Truk Terguling di Bogor

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden lalu lintas menggemparkan Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (17/7/2026) dini hari. Sebuah truk ekspedisi pengangkut paket terguling setelah pengemudinya berupaya keras menghindari sebuah mobil yang tiba-tiba melakukan putar balik.

Menurut keterangan Plt Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ares Rahman, insiden nahas ini terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Truk yang melaju dari arah Jakarta menuju Bogor itu mendapati sebuah kendaraan jenis minibus yang tak diketahui identitasnya, secara mendadak melakukan putar balik di tengah jalan. Upaya menghindar yang dilakukan sopir truk berujung pada hilangnya kendali.

Ipda Ares menjelaskan lebih lanjut, truk tersebut oleng ke kanan setelah bermanuver menghindar, lalu menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terguling. Posisi truk yang terbalik dengan dua roda sisi kiri menghadap ke atas, sempat menutup satu ruas Jalan Raya Bogor, memicu kemacetan di jam-jam awal pagi.

Video dan foto insiden ini dengan cepat beredar di platform media sosial, menunjukkan kondisi lalu lintas yang tersendat di sekitar lokasi kejadian. Kemacetan tak terhindarkan selama proses evakuasi truk yang memakan waktu. Untuk mengurai kepadatan, sistem contraflow sementara diberlakukan hingga truk berhasil dipindahkan.

Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sopir truk dilaporkan selamat. Setelah upaya evakuasi yang intensif, truk berhasil dipindahkan dan arus lalu lintas kembali normal. Pihak kepolisian mengimbau pengendara untuk selalu waspada dan mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama.