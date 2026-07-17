Pikap Sayur Terguling Ditabrak Kontainer Ini Kronologinya

Internationalmedia.co.id – News, sebuah insiden lalu lintas serius yang melibatkan mobil pikap pengangkut sayur terjadi di Jalan Raya Daan Mogot KM 13+8, dekat Pasar Cengkareng, Jakarta Barat, dini hari tadi. Kendaraan nahas tersebut terguling setelah menabrak pembatas jalur TransJakarta, sebelum kemudian dihantam oleh truk kontainer lain dari arah belakang.

Kompol Reza Hafiz Gumilang, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat, mengonfirmasi insiden ini terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Ia menjelaskan, sebelum kejadian, mobil pikap yang mengangkut berbagai jenis sayuran tersebut berupaya mendahului sebuah truk kontainer yang melaju di depannya.

"Mobil pikap pengangkut sayur itu mencoba mendahului truk kontainer di depannya, namun nahas, pengemudi kehilangan kendali. Akibatnya, kendaraan tersebut terguling dan menabrak pembatas jalur busway," jelas Reza saat dikonfirmasi oleh internationalmedia.co.id pada Jumat (17/7/2026).

Ironisnya, saat pikap tersebut berada dalam posisi terguling dan sebagian menghalangi lajur, sebuah truk kontainer lain yang melaju di belakangnya tidak mampu mengantisipasi. Upaya pengereman yang dilakukan pengemudi kontainer tidak cukup efektif karena jarak yang sudah terlalu dekat.

"Truk kontainer lain yang berada di belakangnya sempat berupaya mengerem, namun karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan tak dapat dihindari dengan pikap yang sudah terguling," imbuh Reza.

Beruntungnya, dalam insiden beruntun ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Kompol Reza menegaskan bahwa kerugian hanya bersifat materiil, terutama pada mobil pikap pengangkut sayur. Petugas dari Satlantas Polres Metro Jakarta Barat segera tiba di lokasi untuk melakukan penanganan, evakuasi kendaraan, dan memastikan kelancaran arus lalu lintas kembali.