Kejutan Tak Terduga di Dapur Bogor

Sebuah insiden tak biasa menggegerkan warga Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini. Internationalmedia.co.id – News – Sepasang biawak tiba-tiba jatuh dari langit-langit rumah seorang warga tepat saat ia sedang sibuk di dapur, menciptakan kepanikan yang tak terduga.

Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, peristiwa mengejutkan ini terjadi pada Kamis (16/7) lalu. Ia menjelaskan bahwa awalnya, pemilik rumah yang sedang asyik memasak dikejutkan oleh suara benda berat terjatuh dari dalam kamarnya. "Saat diperiksa, betapa terkejutnya ia mendapati dua ekor biawak berukuran cukup besar berada di dalam kamar," ujar Yudi kepada internationalmedia.co.id pada Jumat (17/7).

Rasa takut dan khawatir segera menyelimuti pemilik rumah melihat kehadiran hewan melata tersebut. Tanpa pikir panjang, ia segera menghubungi petugas Damkar Sektor Leuwiliang untuk meminta bantuan evakuasi. "Karena khawatir akan keselamatan, pemilik rumah meminta bantuan anggota Damkar Sektor Leuwiliang untuk segera mengevakuasi biawak-biawak tersebut," tambah Yudi.

Merespons laporan darurat tersebut, tim Damkar Sektor Leuwiliang segera meluncur ke lokasi kejadian. Dengan sigap, petugas melakukan proses evakuasi yang memakan waktu sekitar 30 menit. "Alhamdulillah, situasi akhir kondusif, kedua biawak berhasil diamankan dan dievakuasi tanpa insiden lebih lanjut," pungkas Yudi. Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warga setempat, mengingatkan akan potensi kejutan tak terduga yang bisa terjadi di lingkungan rumah.