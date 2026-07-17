Depok Geger TPA Cipayung Kembali Berdenyut

Internationalmedia.co.id – News – Setelah sempat dilanda kebakaran hebat semalam, operasional di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, kini telah kembali normal. Aktivitas pembuangan sampah berangsur pulih, menandakan berakhirnya ketegangan pasca insiden yang sempat mengganggu.

Pantauan internationalmedia.co.id di lokasi pada Jumat pagi, pukul 09.00 WIB, menunjukkan tidak ada lagi unit pemadam kebakaran yang berjaga. Pemandangan yang kini mendominasi adalah antrean panjang truk-truk pengangkut sampah yang mengular hingga sebelum gerbang masuk TPA Cipayung. Di dalam area, sisa-sisa sampah yang terbakar kini hanya menyisakan abu, dengan aroma hangus yang masih samar tercium di beberapa titik.

Alat-alat berat pengolah sampah juga sudah aktif beroperasi kembali. Mereka tampak sibuk memindahkan dan meratakan tumpukan sampah ke bagian atas TPA, sebuah pemandangan rutin sebelum insiden api melahap sebagian area tersebut.

Kebakaran sendiri dilaporkan terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 19.30 WIB. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Depok, Reni Siti, menjelaskan bahwa titik api diduga kuat berasal dari timbunan sampah bagian bawah. "Kejadiannya kalau tadi menurut informasi jam 19.30, ya. Dari bawah kayaknya (titik api)," ujar Reni kepada wartawan pada Kamis malam.

Berkat respons cepat tim di lapangan, api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 22.52 WIB. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap investigasi mendalam. Reni menambahkan, pihaknya memiliki sistem patroli rutin untuk mengantisipasi dan melokalisir potensi kebakaran agar tidak meluas. "Penyebabnya itu nanti masih kita perlu investigasi dulu ya. Karena kan memang di sini kita sebetulnya ada patroli juga. Nah, jadi kita bisa antisipasi, bisa segera kita lokalisir ya, jadi tidak menyebar," pungkasnya, menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan TPA.