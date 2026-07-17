Ada Apa di Flyover Rawa Buaya Pagi Ini

Arus lalu lintas di flyover Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, terpantau mengalami kemacetan parah pada Jumat pagi ini. Internationalmedia.co.id – News mengidentifikasi penyebab utama tersendatnya kendaraan adalah adanya pekerjaan pengecoran jalan di area tersebut.

Kompol Reza Hafiz Gumilang, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, mengonfirmasi situasi tersebut. "Ada pekerjaan pengecoran jalan tepat di depan ruko 1.000," jelas Reza saat dimintai keterangan pada Jumat (17/7/2026). Ia menambahkan bahwa pekerjaan ini secara signifikan mengurangi kapasitas jalan, memaksa pengendara untuk melintas secara bergantian karena hanya satu lajur yang dapat digunakan.

Kondisi lalu lintas yang harus melintas secara bergantian ini, menurut Reza, akan berlangsung hingga pekerjaan pengecoran selesai dan material mengering. "Nanti sekitar pukul 10.00 WIB, jalur akan kembali dibuka normal menjadi dua lajur, setelah cor-coran dipastikan kering dan aman untuk dilalui," tambahnya, memberikan perkiraan waktu bagi pengendara untuk kembali menikmati kelancaran.

Pantauan internationalmedia.co.id dari rekaman video di lokasi menunjukkan antrean kendaraan yang mengular panjang di atas flyover. Berbagai jenis kendaraan, mulai dari truk besar hingga mobil pribadi, terlihat berhenti total, menambah panjang daftar kemacetan pagi di ibu kota.