Rumah Kosong 10 Tahun Jadi Saksi Niat Jahat

Internationalmedia.co.id – News – Aksi tiga pria yang diduga hendak melakukan pencurian di sebuah rumah kosong selama satu dekade di kawasan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berhasil digagalkan. Ketiganya diciduk setelah gerak-gerik mencurigakan mereka terendus oleh petugas keamanan lingkungan pada Kamis dini hari.

Menurut keterangan Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Nugraha Kusuma, insiden tersebut berlangsung sekitar pukul 01.30 WIB di RW 07, Rawa Barat. "Semalam, sekitar pukul 01.30 WIB, ada tiga orang yang terlihat mencurigakan di depan sebuah rumah yang sudah lama tidak dihuni, sekitar sepuluh tahun," ujar Nugraha, seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/7).

Nugraha menjelaskan, kecurigaan bermula ketika petugas keamanan yang tengah berpatroli melihat ketiga individu tersebut mencoba memasuki area rumah yang telah lama kosong. Dua dari mereka bahkan sudah berhasil masuk ke pekarangan. Namun, aksi mereka segera dihentikan oleh satpam yang sigap, sebelum akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. "Mereka baru saja masuk, belum sempat mengambil barang apapun," tegas Nugraha, sebagaimana diinformasikan oleh Internationalmedia.co.id.

Saat ini, ketiga terduga pelaku telah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kebayoran Baru. Pihak kepolisian masih mendalami motif serta kemungkinan adanya perencanaan matang di balik percobaan pencurian ini, termasuk apakah mereka pernah terlibat dalam aksi serupa sebelumnya. "Kami masih berupaya mengorek informasi dari berbagai pihak, termasuk para pelaku sendiri, terkait kemungkinan mereka pernah beraksi di tempat lain," tambah Nugraha. Ketiga pria tersebut diidentifikasi dengan inisial D, MS, dan FS, yang mengejutkan diketahui berprofesi sebagai badut jalanan.