Mobil Dinas TNI Hantam Rambu Slipi Macet Total

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden lalu lintas menggemparkan kawasan Slipi, Jakarta Pusat, Kamis pagi ini. Sebuah mobil dinas milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengalami kecelakaan serius di ruas jalan keluar Tol Slipi, tepat di depan megahnya Gedung DPR/MPR RI. Akibat hantaman keras, tiang rambu penunjuk jalan di lokasi tersebut roboh seketika, memicu kemacetan panjang yang tak terhindarkan.

Rekaman video yang diterima internationalmedia.co.id memperlihatkan kondisi mobil dinas tersebut yang sudah terhenti di tengah jalan. Bagian depan kendaraan tampak ringsek parah setelah menabrak beton pembatas jalan. Selain kerusakan pada mobil, tiang rambu penunjuk arah yang vital di lokasi kejadian juga ambruk, menutup sebagian badan jalan dan menghambat arus kendaraan.

Kompol Kharisma Arbita Bangsa, Kasilaka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, saat dihubungi internationalmedia.co.id, membenarkan kejadian tersebut. "(TKP) keluar tol Slipi," ujarnya singkat, Kamis. Ia menambahkan bahwa penanganan insiden ini masih berlangsung. Petugas dari kepolisian dan Jasa Marga tengah berupaya memotong dan memindahkan reruntuhan tiang rambu agar lalu lintas dapat kembali normal.

"Masih proses potong-potong rambu sama Jasa Marga. Arus lalin belum bisa jalan menunggu rambu yang roboh dipindahkan," jelas Kompol Kharisma. Lebih lanjut, ia mengonfirmasi adanya korban luka dalam kecelakaan ini. Para korban telah dilarikan ke Rumah Sakit TNI yang berlokasi di Taman Mini untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, barang bukti terkait insiden ini telah dikawal menuju Gakkum untuk penyelidikan lebih lanjut.

Imbas dari kecelakaan ini, arus lalu lintas di Tol Dalam Kota, khususnya yang mengarah ke Slipi, terpantau padat merayap hingga macet total. Petugas terus berupaya keras untuk mengurai kemacetan dan memastikan area kejadian aman bagi pengguna jalan.