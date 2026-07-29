Kejutan Manis Polairud di Pesisir Jakarta Utara

Internationalmedia.co.id – News, Jakarta – Direktorat Polairud Polda Metro Jaya baru-baru ini menggelar kegiatan "Jaga Jakarta on the Spot" di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi kepedulian ini tidak hanya menjadi wadah bagi polisi untuk menyerap aspirasi warga pesisir, tetapi juga membawa bantuan signifikan serta ajakan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Dirpolairud Polda Metro Jaya Kombes Mustofa ini dihadiri oleh berbagai elemen penting masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga perwakilan warga setempat. Dalam kesempatan tersebut, Kombes Mustofa secara langsung menyampaikan arahan dan imbauan terkait pemeliharaan kamtibmas. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan, serta memperkenalkan layanan bantuan polisi melalui call center 110 yang siap siaga 24 jam.

Lebih dari sekadar dialog, Polairud Polda Metro Jaya juga menunjukkan kepedulian nyata dengan menyalurkan puluhan paket sembako. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga pesisir yang membutuhkan. Sebuah momen mengharukan terjadi saat bantuan kursi roda diserahkan kepada Ibu Lihatifah (65), seorang warga yang menderita pengapuran sehingga mengalami kesulitan untuk berjalan. Selain itu, sebagai bentuk tali asih, Polairud juga memberikan bantuan material berupa 20 sak semen dan sumbangan dana perawatan untuk masjid di lingkungan tersebut.

"Ini adalah wujud konkret kepedulian Polri terhadap masyarakat. Kami berharap bantuan yang kami berikan dapat meringankan beban dan mempererat hubungan antara polisi dan warga," ujar Kombes Mustofa, seperti dikutip internationalmedia.co.id. Ia menambahkan bahwa kegiatan semacam ini akan terus digalakkan sebagai bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, memastikan keamanan, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.