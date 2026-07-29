MRT Jakarta Mendadak Tokyo Gubernur DKI Bangga

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta kini selangkah lebih maju dalam layanan transportasi publik. Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta secara resmi mengumumkan penerimaan pembayaran tiket menggunakan kartu kredit nirkontak (EMV Contactless), sebuah inovasi yang disambut gembira oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Peresmian sistem ini, yang berlangsung di Stasiun MRT Bundaran HI pada Rabu, 29 Juli 2026, menempatkan Jakarta sejajar dengan kota-kota metropolitan dunia seperti Tokyo dan Singapura.

"Ini adalah terobosan pertama di Indonesia yang mengimplementasikan sistem pembayaran tiket MRT menggunakan kartu kredit nirkontak," ujar Pramono dalam sambutannya. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Jakarta untuk memenuhi standar layanan transportasi global. "Sebagai kota global, Jakarta harus sejajar dengan kota-kota yang telah menerapkan sistem serupa, seperti Singapura, Tokyo, Shanghai, New York, Kuala Lumpur, Hong Kong, dan Sydney," tambahnya, penuh optimisme.

Sistem pembayaran baru ini tidak hanya mempermudah mobilitas warga Jakarta, tetapi juga memberikan kenyamanan ekstra bagi wisatawan mancanegara. Dengan kartu kredit yang mereka miliki, turis asing kini bisa langsung melakukan tap in dan tap out tanpa perlu menukar mata uang atau membeli kartu khusus. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang mencatat sekitar 2,5 juta kunjungan ke Jakarta, Pramono yakin kemudahan ini akan secara signifikan meningkatkan pengalaman positif wisatawan saat menjelajahi ibu kota menggunakan transportasi publik.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono juga mendesak agar sistem pembayaran serupa segera diimplementasikan pada moda transportasi publik lainnya. "Ke depan, saya meminta agar sistem ini juga diterapkan di LRT, TransJakarta, Transjabodetabek, baik LRT Jakarta maupun LRT yang dibangun oleh pemerintah pusat," tegasnya. Harapan utamanya adalah terciptanya integrasi layanan transportasi yang lebih baik dan menyeluruh di seluruh Jabodetabek.