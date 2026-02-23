Meksiko Bergejolak Setelah Kematian Gembong Narkoba

Internationalmedia.co.id – News – Suasana mencekam menyelimuti Meksiko setelah kematian Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, yang lebih dikenal sebagai "El Mencho", pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG) yang paling ditakuti. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin (23/2/2026) mengeluarkan peringatan keamanan mendesak, mendesak warga negaranya di Meksiko untuk segera mencari perlindungan di tempat dan meminimalkan pergerakan, menyusul gelombang kekerasan masif yang dipicu oleh kabar kematian gembong narkoba tersebut.

Kematian El Mencho telah memicu serangkaian insiden kekerasan di berbagai penjuru Meksiko, terutama di negara bagian Jalisco dan wilayah sekitarnya. Laporan menyebutkan sejumlah kendaraan dibakar dan akses jalan utama diblokir oleh kelompok bersenjata di beberapa negara bagian, menciptakan suasana ketegangan yang tinggi. Menanggapi situasi darurat ini, Gubernur Jalisco, Pablo Lemus Navarro, menetapkan keadaan darurat "kode merah", menangguhkan seluruh layanan transportasi umum, dan mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah demi keselamatan.

Peringatan dari Departemen Luar Negeri AS, yang dikutip internationalmedia.co.id dari USA Today, secara spesifik mengarahkan warga AS di lokasi-lokasi terdampak untuk "berlindung di tempat hingga pemberitahuan lebih lanjut" karena "operasi keamanan yang sedang berlangsung dan sejumlah pemblokiran jalan, serta aktivitas kriminal terkait." Area yang harus dihindari mencakup negara bagian Jalisco (termasuk Puerto Vallarta, Chapala, dan Guadalajara), Tamaulipas (termasuk Reynosa dan kota-kota lain), serta beberapa wilayah di Michoacan, Guerrero, dan Nueva Leon. Warga juga diinstruksikan untuk mewaspadai lingkungan sekitar, menghindari keramaian, memantau media lokal, dan mematuhi arahan dari otoritas Meksiko.

Kementerian Pertahanan Nasional Meksiko telah mengonfirmasi kematian Nemesio Ruben Oseguera Cervantes. Gembong berusia 60 tahun ini, yang dulunya seorang polisi, dikenal sebagai pemimpin misterius CJNG yang sangat berpengaruh. Ia berhasil menghindari penangkapan selama bertahun-tahun, meskipun Amerika Serikat telah menawarkan imbalan fantastis hingga US$ 15 juta (sekitar Rp 252,4 miliar) untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. El Mencho dilaporkan terluka parah dalam operasi militer di Tapalpa, Jalisco, pada Minggu (22/2), dan meninggal dunia saat diterbangkan menuju Mexico City.

CJNG, di bawah kepemimpinan El Mencho, telah lama diakui sebagai salah satu organisasi kriminal transnasional paling kuat dan brutal di Meksiko. Laporan Reuters mengungkap bahwa operasi militer Meksiko yang berhasil menewaskan El Mencho ini disebut-sebut mendapat dukungan signifikan dari Satuan Tugas Gabungan Antarlembaga-Penangkal Kartel. Unit yang dipimpin militer AS dan terdiri dari berbagai lembaga pemerintah Amerika ini memiliki spesialisasi dalam pengumpulan intelijen tentang kartel narkoba, dan dilaporkan telah menyusun kumpulan target terperinci untuk El Mencho yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Meksiko untuk operasi tersebut.