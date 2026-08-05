Mau Hadir Upacara Istana Ini Caranya

Antusiasme menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semakin memuncak. Kabar gembira datang bagi masyarakat yang ingin merasakan langsung kemeriahan upacara bendera di Istana Merdeka. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) secara resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat umum untuk dapat mengikuti upacara HUT RI pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pendaftaran yang sangat dinanti ini dibuka mulai hari ini, memberikan kesempatan emas bagi ribuan warga negara untuk menjadi bagian dari sejarah.

Periode pendaftaran ini berlangsung singkat, hanya selama tiga hari ke depan, yakni dari tanggal 5 hingga 7 Agustus 2026. Masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan jendela waktu ini agar tidak ketinggalan kesempatan. Kemensetneg juga menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Undangan yang diperoleh juga tidak untuk diperjualbelikan. Peringatan keras disampaikan agar masyarakat berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana diunggah melalui akun Instagram resmi @kemensetneg.ri.

Lantas, bagaimana cara mendaftar untuk bisa menjadi saksi langsung momen bersejarah ini? Proses pendaftaran diperkirakan akan dilakukan secara daring melalui portal resmi yang akan diumumkan oleh Kemensetneg. Calon peserta diharapkan untuk menyiapkan data diri lengkap dan mengikuti instruksi yang tertera di laman pendaftaran, mulai dari pengisian formulir elektronik hingga kemungkinan verifikasi data. Konfirmasi pendaftaran yang berhasil biasanya akan dikirimkan melalui email.

Untuk memastikan kelancaran dan keamanan acara, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh calon peserta. Umumnya, peserta harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta memiliki identitas diri yang valid seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Batasan usia minimal juga kemungkinan akan diberlakukan untuk menjaga ketertiban di area Istana, mengingat ini adalah acara kenegaraan yang sakral.

Dokumen wajib yang perlu dipersiapkan biasanya meliputi salinan KTP atau identitas resmi lainnya, serta kemungkinan pas foto terbaru. Pastikan semua dokumen dalam format digital yang sesuai jika pendaftaran dilakukan secara online. Kelengkapan dokumen akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pendaftaran Anda.

Selain itu, tata tertib dan protokol keamanan Istana Merdeka juga harus dipatuhi dengan ketat. Peserta diwajibkan mengenakan pakaian nasional atau busana rapi dan sopan, seperti batik. Beberapa barang bawaan mungkin akan dibatasi atau dilarang, seperti senjata tajam, benda berbahaya, atau tas berukuran besar. Peserta juga diharapkan datang tepat waktu, menjaga ketertiban, dan mengikuti arahan dari petugas keamanan serta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) selama berada di lingkungan Istana. Semua ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran, kekhidmatan, dan keamanan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.