Ruko Warga Nyaris Raib Polisi Bergerak

Internationalmedia.co.id – News – Aparat kepolisian di Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini berhasil mengamankan tiga individu yang diduga kuat merupakan anggota sebuah organisasi masyarakat (ormas). Ketiga pria tersebut dicurigai terlibat dalam upaya penyerobotan paksa sebuah ruko milik warga yang berlokasi di Jalan Krukah Utara Ngagelrejo, Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, mengonfirmasi penangkapan ini. Ia merinci bahwa ketiga pelaku yang kini telah ditahan dan menjalani proses hukum lebih lanjut adalah AA (36), warga Sidotopo Jaya 7; SL (46), yang berasal dari Sampang namun berdomisili di Gubeng Klingsingan; serta NH (45), yang asalnya dari Sidodadi dan tinggal di Simogunung Kramat Barat, Surabaya. "Saat ini kami sudah melakukan penangkapan, penahanan, dan proses lebih lanjut terhadap tiga orang pelaku," tegas Kombes Luthfie, seperti dikutip dari internationalmedia.co.id pada Rabu.

Meskipun demikian, pihak kepolisian menyatakan bahwa penyelidikan tidak berhenti di sini. Mereka masih aktif memburu sejumlah individu lain yang diduga turut serta dalam aksi penyerobotan ruko tersebut. Kombes Luthfie menambahkan, "Diduga masih ada pelaku lain yang terlibat yang akan terus ditindaklanjuti sesuai dengan keterangan para saksi dan juga pada pemeriksaan rekaman CCTV."

Luthfie dengan tegas menyampaikan komitmennya untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap segala bentuk aksi premanisme di Kota Pahlawan. Penindakan keras akan terus dilakukan demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Surabaya.