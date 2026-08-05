Nama Kelurahan Ini Bikin Geger Pendatang Baru

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah kelurahan di Kabupaten Tangerang, Banten, kini menjadi sorotan publik berkat namanya yang unik, Bencongan. Nama ini tak jarang memicu rasa penasaran, bahkan keterkejutan, terutama bagi warga pendatang yang baru pertama kali mendengarnya.

Mahmud (46), salah seorang warga yang kini menetap di Bencongan, mengakui sempat terperangah saat pertama kali mengetahui nama kelurahan tempat tinggalnya. Pria asal Jakarta Pusat ini pindah ke Tangerang pada tahun 2013 setelah mendapatkan pekerjaan di kawasan Karawaci. "Saya tahunya ini dekat Karawaci aja, Kelapa Dua," ungkap Mahmud saat ditemui internationalmedia.co.id baru-baru ini.

Keterkejutannya muncul lantaran nama Bencongan memiliki kemiripan bunyi dengan istilah ‘bencong’ atau banci. "Kaget gitu, sebelumnya tahunya kan bencong, bencong tuh laki yang ngondek gitu Bang, banci," jelas Mahmud. Ia bahkan bercerita, teman-temannya di Jakarta sempat keheranan dan menggodanya saat ia menyebutkan tinggal di Bencongan. Namun, Mahmud selalu menjelaskan bahwa nama kelurahan tersebut sudah ada sejak dahulu kala, jauh sebelum konotasi modernnya muncul.

Berbeda dengan Mahmud, Anas (50), warga asli Bencongan, mengaku tak asing dengan nama tersebut. "Dari lahir udah di sini saya. Dari kecil juga namanya udah Bencongan," tutur Anas. Ia memaparkan dua versi asal-usul nama Bencongan yang populer di kalangan masyarakat setempat.

Versi pertama menyebutkan nama Bencongan berasal dari istilah ‘mencong’, yang dalam bahasa lokal berarti jalan yang berkelok-kelok. "Katanya itu gara-gara jalan sini kan belok-belok tuh, Ah bahasa sini itu namanya mencong jalannya. Nah mungkin dari situ nama Bencongan itu," terang Anas. Sementara versi kedua mengaitkannya dengan seorang tokoh keturunan Tionghoa yang dikenal sangat dermawan bernama Ben Cong An, sehingga tak jarang daerah ini juga disebut Pabencongan.

Kelurahan Bencongan sendiri berlokasi di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Kawasan ini memiliki sejarah panjang, dikenal sebagai salah satu lokasi proyek perumahan Perumnas pada era Orde Baru, serta menjadi rumah bagi makam keramat yang kerap diziarahi. Terlepas dari keunikan namanya, Bencongan tetap menjadi bagian penting dari identitas lokal Tangerang yang kaya akan cerita dan sejarah.