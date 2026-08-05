Cikini Membara Kini Kembali Normal

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden kebakaran yang melanda salah satu gedung di Jalan Cikini Raya, Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/8/2026) sore, kini telah berhasil dipadamkan sepenuhnya. Situasi ini memungkinkan arus lalu lintas di kawasan tersebut, yang sempat ditutup, kembali dibuka dan berjalan normal.

Pengamatan langsung internationalmedia.co.id di lokasi pada pukul 17.39 WIB menunjukkan bahwa kendaraan mulai kembali melintasi Jalan Cikini Raya dengan lancar. Meski api telah padam, sejumlah petugas pemadam kebakaran masih berjaga di dalam gedung untuk melakukan proses pendinginan guna memastikan tidak ada potensi api susulan. Pihak berwenang juga mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sebuah kabar melegakan di tengah kepanikan yang sempat terjadi.

Laporan awal kebakaran diterima oleh Command Center Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat pada pukul 14.45 WIB. Respons cepat petugas memungkinkan operasi pemadaman dimulai hanya tujuh menit kemudian, tepatnya pukul 14.52 WIB. Untuk menaklukkan si jago merah, Sudin Damkar mengerahkan kekuatan penuh, melibatkan 18 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personel yang bekerja tanpa henti.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran gedung di Cikini Raya tersebut masih dalam penyelidikan. Pihak berwenang terus berupaya mengumpulkan informasi dan bukti untuk mengungkap asal muasal api yang sempat membuat warga sekitar khawatir.