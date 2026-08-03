Kejutan dari Thailand untuk Prabowo

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menerima sebuah tanda kehormatan istimewa dari Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Perdana Menteri Thailand, YM Anutin Charnvirakul, dalam sebuah momen kenegaraan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026.

Penganugerahan simbolis ini berlangsung di sela-sela kunjungan resmi PM Charnvirakul ke Indonesia. Prabowo dianugerahi baret dan pin khusus dari Angkatan Bersenjata Thailand, sebuah gestur yang menandai pengakuan dan penghormatan dari negara Gajah Putih tersebut.

Menyikapi penganugerahan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam. "Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan Pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya," ujar Prabowo, seperti dikutip dari laporan internationalmedia.co.id.

Ia menambahkan bahwa penghargaan ini datang di luar dugaannya. "Penghargaan ini berada di luar dugaan saya, dan saya menganggapnya sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan, saling menghormati, serta eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand," jelasnya, menegaskan makna di balik gestur diplomatik tersebut.

Penganugerahan ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol kuat dari kedekatan dan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertahanan. Kunjungan Perdana Menteri Charnvirakul sendiri diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan yang meriah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin sore. Momen ini menegaskan kembali pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand di kancah regional maupun global.