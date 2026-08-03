Bantuan Tak Terduga Thailand Selamatkan Ribuan WNI

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan penghargaan tinggi kepada Pemerintah Thailand atas kontribusi signifikan mereka dalam memfasilitasi kepulangan hampir seribu warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kejahatan online scam. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks penguatan kerja sama bilateral antara kedua negara di bidang politik dan keamanan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, apresiasi tersebut diungkapkan saat Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Kerajaan Thailand Y.M. Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, Senin lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya peran Indonesia dan Thailand dalam menjaga stabilitas regional, khususnya di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dan munculnya berbagai tantangan keamanan non-tradisional. "Indonesia dan Thailand harus terus memainkan peran kepemimpinan dalam memperkuat ketahanan dan relevansi ASEAN," tegas Prabowo, seperti dikutip dari pernyataan pers bersama.

Sebagai respons terhadap ancaman kejahatan transnasional yang semakin canggih, kedua pemimpin sepakat untuk mempererat kerja sama, terutama dalam penanganan online scam. Prabowo secara khusus menyoroti bantuan Thailand yang sangat berharga dalam memulangkan WNI yang terjerat kasus penipuan daring di negara tetangga. "Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas nama bangsa Indonesia kepada Pemerintah Thailand atas bantuan dan kerja sama yang erat dalam memfasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam," ujar Prabowo. Jumlah WNI yang berhasil dipulangkan berkat bantuan Thailand ini tidak sedikit, mencapai angka mendekati 1.000 orang.

Bantuan kemanusiaan ini, menurut Prabowo, merupakan bukti nyata betapa eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Ia menilai, tindakan cepat dan responsif dari pemerintah Thailand menunjukkan komitmen kuat terhadap solidaritas regional. Di akhir pernyataannya, Presiden Prabowo kembali menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PM Anutin Charnvirakul secara pribadi, mewakili seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.