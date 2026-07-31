Kecelakaan Pluit Mobil Hantam Tiang Listrik Pengemudi Dilarikan

Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Jalan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat dini hari. Sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal, menabrak tiang listrik hingga roboh dan menyebabkan kerusakan parah. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa pengemudi kendaraan nahas tersebut segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Menurut informasi yang dihimpun dari akun resmi TMC Polda Metro Jaya, peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 02.22 WIB. Lokasi tepatnya berada di Jalan Raya Pluit Utara Penjaringan, Jakarta Utara. Kecelakaan tersebut sontak menarik perhatian warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas.

Dalam unggahan TMC Polda Metro Jaya disebutkan, "Terjadi kecelakaan tunggal sebuah mobil menabrak tiang listrik di Jl. Raya Pluit Utara Penjaringan Jakut sekitar pukul 02.22 WIB." Kecelakaan ini tidak hanya merusak mobil, tetapi juga merobohkan tiang listrik yang ditabraknya, mengindikasikan benturan yang cukup keras.

Petugas dari Satuan Lalu Lintas (Lantas) Jakarta Utara segera tiba di lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Pengemudi mobil yang menjadi korban dalam insiden ini langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat guna pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. "Untuk kecelakaan sudah dalam penanganan anggota Laka Lantas Jakarta Utara dan korban sudah dibawa menuju rumah sakit," tambah TMC Polda Metro Jaya.

Dari visual yang beredar, tampak jelas kondisi mobil yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan parah di bagian depannya. Kendaraan tersebut terlihat ringsek setelah menghantam keras tiang listrik yang kini tergeletak roboh di sisi jalan. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kecelakaan tunggal ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Petugas juga berupaya mengevakuasi mobil dan tiang listrik yang roboh untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di area tersebut.