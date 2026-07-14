JPO Tendean Dibongkar Total

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden mengejutkan mengguncang Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, pada Selasa dini hari. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan tersebut nyaris ambruk setelah ditabrak oleh sebuah truk pengangkut alat berat. Akibat kerusakan parah, otoritas setempat memutuskan untuk segera membongkar total struktur JPO demi keselamatan publik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan bahwa kecelakaan nahas ini terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Penyebab utama insiden adalah kelalaian pengemudi truk pengangkut alat berat yang tidak memperhitungkan secara cermat batas ketinggian muatan kendaraannya. Tabrakan keras tersebut menyebabkan kerusakan struktural yang signifikan pada JPO.

Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, Rifki Rismal, menegaskan bahwa pembongkaran adalah langkah penanganan pertama dan paling krusial yang harus diambil. "Penanganan kami dari Bina Marga yang pertama kita akan membongkar JPO ini," ujar Rifki saat ditemui di lokasi kejadian.

Rifki menjelaskan lebih lanjut bahwa keputusan untuk membongkar seluruh JPO didasari oleh kondisi fondasi yang sudah terlepas dari tanah pada salah satu tiang penyangga. Selain itu, ketiadaan tiang penunjang di bagian tengah JPO membuat pembongkaran parsial tidak memungkinkan dan berisiko. "Karena kita lihat fondasinya yang sebelah sini tiangnya sudah lepas, mau tidak mau kami harus lepas. Pelepasan itu juga tidak bisa setengah, harus seluruhnya. Karena kan apa? Karena kami tidak punya penunjang di tengah," paparnya.

Proses pembongkaran diperkirakan akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, setelah seluruh peralatan berat yang dibutuhkan tiba di lokasi. Rifki menargetkan pekerjaan ini dapat rampung pada siang menjelang sore hari. Tahapan awal akan meliputi pemotongan atap JPO yang posisinya terlalu rendah, dilanjutkan dengan pelepasan gelagar atau balok penopang jembatan. "Yang pasti pertama adalah kita pangkas dulu tuh atapnya dari JPO, karena kan jaraknya terlalu dekat. Kita putus dulu, baru kita lepas gelagarnya. Ya mudah-mudahan siang menjelang sore sudah selesai," pungkasnya.

Berdasarkan pantauan tim internationalmedia.co.id di lokasi kejadian pada pukul 07.30 WIB, terlihat jelas satu tiang penyangga JPO telah terputus dari fondasinya. Selain itu, bagian tangga jembatan yang mengarah dari Jalan Tendean menuju Blok M juga tampak terpisah dari struktur utama jembatan penghubung, menggambarkan tingkat kerusakan yang serius.