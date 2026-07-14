JPO Tendean Dibongkar Total Waspada Pengalihan Arus

Jakarta – Sebuah insiden mengejutkan mengguncang Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, ketika Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di lokasi tersebut nyaris ambruk setelah ditabrak truk pengangkut alat berat. Akibat kerusakan parah, JPO yang vital itu kini akan dibongkar total, memicu rekayasa lalu lintas besar-besaran di ruas jalan menuju Blok M. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pembongkaran ini direncanakan selesai sore hari ini, Selasa (14/7), dengan dampak signifikan pada mobilitas warga.

Peristiwa nahas itu terjadi pada dini hari, sekitar pukul 00.30 WIB. Menurut laporan BPBD Jakarta, kecelakaan disebabkan oleh kelalaian sopir truk yang tidak memperhitungkan ketinggian muatan alat beratnya, sehingga menabrak struktur JPO. Hantaman keras tersebut membuat JPO tidak dapat digunakan dan membahayakan pengguna jalan, memaksa pihak berwenang untuk mengambil tindakan pembongkaran segera.

Kasudin Bina Marga Jakarta Selatan, Rifki Rismal, menjelaskan bahwa pembongkaran JPO akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. "Kami akan pangkas dulu atapnya karena jaraknya terlalu dekat, baru kemudian kita lepas gelagarnya," terang Rifki di lokasi kejadian. Ia menargetkan seluruh proses pembongkaran dapat rampung pada siang menjelang sore hari ini. Penanganan ini mendesak mengingat kondisi struktur JPO yang sudah tidak memiliki tiang penyangga di tengah, memerlukan penutupan penuh sebagian ruas jalan untuk keamanan.

Menyikapi pembongkaran ini, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas. Kasudin Perhubungan Jaksel, Bernad Octavianus Pasaribu, mengonfirmasi bahwa jalur dari arah timur (Pancoran) menuju barat (Blok M) akan ditutup dan dialihkan sepenuhnya. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah barat menuju timur, khususnya dari Traffic Light (TL) Pasar Santa, diperkirakan akan tetap berjalan normal.

Kompol Mujiyanto, Kasat Lantas Polres Jaksel, merinci lebih lanjut rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan. Kendaraan dari arah timur yang berniat naik flyover akan dialihkan di depan Polsek Mampang, diarahkan belok kiri atau putar balik menuju Trans TV. Bagi pengendara dari Warung Buncit yang ingin belok kiri, mereka akan diturunkan ke underpass dan nantinya akan bertemu di TL Kuningan, memungkinkan belok kiri menuju Gatot Subroto. Informasi pengalihan rute ini juga telah disosialisasikan melalui akun X TMC Polda Metro Jaya, termasuk bagi kendaraan dari Tegal Parang yang menuju Santa atau Blok M agar sementara melalui Jalan Mampang atau TL Mampang. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan demi kelancaran perjalanan.