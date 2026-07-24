Terowongan Tol Pasar Rebo Lumpuh Mendadak

Internationalmedia.co.id – News, Jakarta – Sebuah insiden tabrakan beruntun yang melibatkan empat kendaraan roda empat menggemparkan Terowongan Tol Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Jumat pagi, 24 Juli 2026. Kecelakaan yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 07.05 WIB ini sontak menyebabkan kemacetan parah di ruas jalan vital tersebut, melumpuhkan sebagian arus lalu lintas.

Informasi awal yang diterima internationalmedia.co.id dari akun resmi TMC Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa petugas Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya telah berada di lokasi untuk menangani dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Proses penanganan ini berlangsung intensif guna memulihkan kelancaran arus lalu lintas yang terganggu.

Dampak dari kecelakaan ini sangat terasa. Arus lalu lintas dari arah Tol Kampung Rambutan menuju Tol Pasar Rebo dilaporkan mengalami kemacetan panjang. Foto-foto yang beredar menunjukkan kondisi mobil-mobil yang ringsek parah, mengindikasikan benturan keras yang terjadi. Akibat insiden ini, hanya satu lajur jalan yang dapat dilalui, memperparah antrean kendaraan dan menimbulkan penumpukan volume kendaraan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai ada atau tidaknya korban luka maupun jiwa dalam peristiwa nahas tersebut. Petugas masih fokus pada evakuasi kendaraan dan pengamanan lokasi kejadian, serta melakukan penyelidikan awal untuk mengetahui penyebab pasti tabrakan beruntun ini. Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif jika memungkinkan dan tetap berhati-hati saat berkendara di area tersebut.