Misteri Rem Mendadak di Tol JORR Terkuak

Sebuah insiden tabrakan beruntun yang melibatkan empat kendaraan roda empat melanda ruas Tol JORR Km 30, tepatnya di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Jumat pagi. Pihak kepolisian kini telah berhasil mengungkap pemicu utama dari kecelakaan tersebut, yaitu aksi pengereman mendadak oleh salah satu mobil. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan signifikan sebelum akhirnya lalu lintas kembali normal.

Menurut keterangan Kasat PJR Polda Metro Jaya, AKBP Rieki Indra, kecelakaan bermula ketika keempat kendaraan melaju searah dari Bambu Apus menuju Lenteng Agung. Sebuah mobil yang hingga kini belum diketahui nomor polisinya (nopol) tiba-tiba melakukan pengereman mendadak. Hal ini menyebabkan pengemudi Toyota Innova yang berada di belakangnya kehilangan kendali atau out of control. AKBP Rieki Indra menambahkan, kendaraan Innova tersebut kemudian terdorong dan berpindah jalur, dari lajur dua ke lajur satu, memicu benturan beruntun dengan kendaraan lain yang terlibat.

Akibat insiden ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan parah. Namun, berkat kesigapan petugas, situasi lalu lintas kini telah kembali normal dan lancar. AKBP Rieki Indra mengonfirmasi bahwa penanganan telah selesai dilakukan dan jalur dapat dilalui kembali.

Informasi awal mengenai kecelakaan ini pertama kali dilaporkan melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya pada pukul 07.05 WIB. Saat itu, kondisi lalu lintas dari arah Tol Kampung Rambutan menuju Tol Pasar Rebo dilaporkan padat merayap. Petugas Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi kendaraan yang terlibat di terowongan Tol Pasar Rebo. Proses penanganan berlangsung cepat, memastikan jalur dapat segera dilalui kembali.