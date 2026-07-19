Hotman Paris Kehilangan Ribuan Pengikut Ada Apa

Internationalmedia.co.id – News – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea tengah menjadi sorotan publik. Keputusannya untuk menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah, berimbas langsung pada popularitasnya di media sosial. Akun Instagram pribadinya dilaporkan mengalami penurunan drastis jumlah pengikut hingga puluhan ribu tak lama setelah pengumuman tersebut.

Hotman Paris mengonfirmasi penunjukannya sebagai pengacara Febrie Ardiansyah pada Jumat, 17 Juli 2026. Pada hari yang sama, ia terlihat mendampingi Febrie dalam pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta Selatan. Kehadiran Hotman dan timnya yang masuk melalui area basement Kejagung sejak pukul 09.45 WIB menjadi perhatian. Saat dikonfirmasi, Hotman singkat menjawab, "Ya. Resmi surat kuasa pagi ini," membenarkan perannya dalam kasus yang menarik perhatian publik ini.

Fenomena penurunan pengikut ini terekam jelas melalui data yang dihimpun Social Blade. Pada Sabtu, 18 Juli, hanya sehari setelah Hotman mendampingi Febrie, sebanyak 29.466 akun dilaporkan melakukan unfollow. Angka tersebut membuat total pengikut Hotman turun menjadi 9.810.105. Tren negatif berlanjut pada Minggu, 19 Juli, dengan 15.898 pengguna lain turut menghapus Hotman dari daftar ikutan mereka, sehingga total pengikutnya kini berada di angka 9.794.207. Pantauan Internationalmedia.co.id per pukul 11.35 WIB menunjukkan angka pengikut Hotman Paris saat ini stabil di kisaran 9,7 juta.

Penurunan ini kontras dengan tren positif yang dialami akun Hotman Paris dalam seminggu terakhir sebelum kejadian. Data Social Blade menunjukkan penambahan sekitar 2.000 pengikut setiap hari pada Senin, Selasa, dan Rabu. Bahkan pada Kamis dan Jumat, penambahan followers masih tercatat masing-masing sebanyak 1.400 dan 1.200. Namun, gelombang unfollow mulai terjadi masif segera setelah Hotman mengumumkan keterlibatannya dalam pembelaan Febrie.

Akun Instagram Hotman Paris pun dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Banyak yang menyoroti penurunan drastis jumlah pengikutnya, bahkan tak sedikit netizen yang secara terang-terangan mengaku baru saja melakukan unfollow. Fenomena ini mengindikasikan adanya respons langsung dari publik terhadap pilihan Hotman dalam mengambil kasus ini.

Sebagai informasi, Febrie Ardiansyah sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait PT ASABRI untuk periode 2020-2024. Selain Febrie, Don Ritto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPU yang sama. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penyidikan kasus ini berlandaskan sprindik penyidik Kortas Polri. Sementara itu, penyidikan terkait dugaan korupsi di Krakatau Steel dan PLN masih dalam tahap umum oleh Polri. Kehadiran Hotman Paris sebagai kuasa hukum Febrie dalam pemeriksaan Jumat lalu menjadi bagian dari dinamika hukum yang tengah berlangsung.