Geger Kecelakaan Mobil Dinas TNI Depan DPR Lalu Lintas Terhenti

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden lalu lintas mengejutkan terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/7/2026) pagi. Sebuah mobil dinas milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat kecelakaan serius di area keluar tol Slipi, menyebabkan tiang rambu jalan roboh dan arus lalu lintas menuju Slipi lumpuh total. Insiden ini juga dilaporkan menyebabkan korban luka.

Kecelakaan yang terjadi di jalur vital tersebut membuat kondisi kendaraan dinas TNI mengalami kerusakan signifikan di bagian depan setelah menabrak pembatas jalan beton. Dampak tabrakan begitu kuat hingga sebuah tiang penunjuk arah di lokasi kejadian ikut ambruk, menambah parah kekacauan di jalan raya.

Kompol Kharisma Arbita Bangsa, Kasilaka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, mengonfirmasi bahwa jalur lalu lintas di sekitar lokasi belum dapat dilalui. "Arus lalu lintas belum bisa dilewati," ujar Kompol Kharisma saat dihubungi pada pukul 09.53 WIB. Petugas dari Jasa Marga dan kepolisian saat ini masih berjibaku memotong dan memindahkan tiang rambu yang roboh agar jalan bisa kembali dibuka.

Pihak berwenang juga mengonfirmasi adanya korban dalam kecelakaan ini. "Untuk korban sudah dibawa ke RS TNI di Taman Mini," tambah Kompol Kharisma, tanpa merinci lebih lanjut mengenai identitas maupun tingkat keparahan luka korban. Sementara itu, barang bukti terkait insiden ini sedang dalam proses pengawalan menuju unit Gakkum untuk penyelidikan lebih lanjut.

Rekaman visual yang diterima internationalmedia.co.id menunjukkan mobil dinas TNI tersebut teronggok di tengah jalan, dengan bagian depan ringsek parah. Kemacetan panjang tak terhindarkan, memaksa pengendara mencari jalur alternatif dan menyebabkan penumpukan kendaraan di ruas jalan sekitarnya. Proses evakuasi dan pemulihan kondisi jalan diperkirakan akan memakan waktu, mengingat kompleksitas pemindahan tiang rambu yang besar dan penanganan dampak kecelakaan di salah satu titik tersibuk Ibu Kota.