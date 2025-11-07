Gedung Putih Geger! Tamu Mendadak Ambruk Saat Trump Umumkan Ini

Internationalmedia.co.id, Washington DC – Sebuah kejadian tak terduga mewarnai acara yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump di Ruang Oval Gedung Putih. Seorang tamu undangan, yang merupakan tokoh penting dari sebuah perusahaan farmasi, tiba-tiba jatuh pingsan saat acara berlangsung. Momen ini terjadi ketika Trump tengah mengumumkan kebijakan pemotongan harga obat obesitas.

Insiden yang dilaporkan oleh AFP dan Anadolu Agency pada Jumat (7/11/2025), bermula ketika seorang petinggi dari salah satu perusahaan farmasi yang diundang untuk mengumumkan kesepakatan harga sedang menyampaikan pidatonya pada Kamis (6/11). Tiba-tiba, seorang pria yang berdiri di belakangnya kehilangan kesadaran dan terjatuh.

Pria yang pingsan tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Gordon Findlay, perwakilan dari Novo Nordisk.

Trump, yang saat itu duduk di mejanya, langsung berdiri dan tetap berada di belakang meja kerjanya. Sementara itu, sejumlah orang bergegas memberikan pertolongan kepada Findlay. Salah satu yang turut membantu adalah Mehmet Oz, seorang dokter yang menjabat sebagai administrator Pusat Layanan Medicare dan Medicaid di pemerintahan Trump.

"Unit Medis Gedung Putih segera memberikan respons cepat, dan pria tersebut dalam kondisi baik-baik saja," ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam sebuah pernyataan.

Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, Robert F Kennedy Jr, yang juga hadir dalam acara tersebut, dengan sigap meninggalkan ruangan saat insiden terjadi. Menurut wakil juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, Kennedy "bergegas mencari bantuan medis sementara yang lainnya merawat pria tersebut".

Para wartawan yang meliput acara tersebut dievakuasi dari ruangan, dan siaran langsung dihentikan setelah insiden tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan sekitar satu jam kemudian. Trump menjelaskan bahwa Findlay "sedikit pusing" dan "tumbang". Ia meyakinkan bahwa petinggi farmasi tersebut "baik-baik saja".

"Mereka baru saja membawanya keluar, dan dia mendapatkan dokter di sini. Tapi dia baik-baik saja," kata Trump saat acara kembali dimulai di Gedung Putih.