Gedung Legendaris Jakarta Tersulut Api

Sebuah insiden kebakaran mengejutkan warga Jakarta Pusat pada Selasa malam, 21 Juli 2026, ketika Gedung Djakarta Theater dilalap api. Asap hitam pekat terlihat membumbung dari dalam bangunan ikonik tersebut, seperti yang dilaporkan Internationalmedia.co.id – News. Peristiwa ini memicu kepanikan singkat di sekitar area Jalan MH Thamrin.

Pusat Komando Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengonfirmasi kejadian ini. "Objek kebakaran adalah Gedung Theater Jakarta," ujar seorang petugas kepada internationalmedia.co.id. Gedung yang menjadi saksi bisu perkembangan perfilman ibu kota ini beralamat lengkap di Jalan MH Thamrin Nomor 9, RT 002/001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Respons cepat pun ditunjukkan. Satu unit mobil pemadam kebakaran beserta empat personel sigap dikerahkan ke lokasi kejadian. Api dilaporkan mulai menyala pada pukul 21.18 WIB, dan operasi pemadaman segera dimulai sepuluh menit kemudian, tepatnya pukul 21.28 WIB. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dijinakkan dan operasi dinyatakan selesai pada pukul 21.59 WIB, kurang dari satu jam setelah laporan awal diterima.

Meskipun kronologi pasti pemicu kebakaran belum dirinci, dugaan awal mengarah pada ‘fenomena kelistrikan’ sebagai penyebabnya, demikian informasi yang dihimpun internationalmedia.co.id dari sumber Gulkarmat. Kabar baiknya, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan dalam insiden ini, memastikan keselamatan semua pihak. Pihak berwenang masih terus mendalami detail kejadian untuk investigasi lebih lanjut.