Djakarta Theater Membara Malam Ini

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden kebakaran dilaporkan melanda Gedung Djakarta Theater yang berlokasi di Jalan MH Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa malam. Sumber api diketahui berasal dari area dapur bioskop yang berada di dalam kompleks gedung tersebut.

Dilansir dari kantor berita Antara pada Rabu (22/7/2026), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, mengonfirmasi dugaan awal penyebab kebakaran. "Dugaannya, akibat korsleting listrik. Objek yang terdampak, dapur XXI di Gedung Djakarta Theater," jelas Marulitua saat dikonfirmasi oleh internationalmedia.co.id di Jakarta pada Selasa malam.

Marulitua juga menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden ini. Petugas pemadam kebakaran bergerak dengan sigap dan cepat setelah menerima laporan sekitar pukul 21.30 WIB, berhasil melokalisasi api sehingga tidak menjalar ke area lain di dalam gedung. "Korban nihil, pemadaman sudah selesai dilakukan," ujarnya.

Berdasarkan data dari Command Center DKI Jakarta, operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 21.50 WIB. Satu unit armada pemadam kebakaran dengan kekuatan empat personel dikerahkan untuk menangani situasi tersebut. Meskipun tidak menimbulkan korban, kerugian materiil akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai Rp 20 juta.