NasDem Pasang Target Tinggi Pemilu 2029

Internationalmedia.co.id – News – Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, telah membuka secara resmi Kongres II sekaligus perayaan ulang tahun ke-15 Garda Pemuda (GP) NasDem. Dalam kesempatan tersebut, Saan secara tegas menyampaikan ambisi partainya untuk menembus posisi tiga besar dalam gelaran Pemilu 2029 mendatang.

Perhelatan akbar ini dilangsungkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, pada Selasa, 21 Juli 2026. Dalam pidato pembukaannya, Saan mengutarakan harapannya agar kongres kedua ini dapat menjadi momentum penguatan bagi Partai NasDem, terutama menjelang partisipasi keempat mereka dalam pemilihan umum. "Dengan adanya kongres kedua ini, dan mengingat kita akan menghadapi pemilu yang keempat dalam beberapa tahun ke depan, saya berharap Partai NasDem, didukung oleh Garda, akan semakin kokoh," ujar Saan.

Saan menyoroti rekam jejak Partai NasDem yang konsisten menunjukkan peningkatan signifikan dalam tiga kali pemilu sebelumnya. Berangkat dari tren positif ini, ia menetapkan target ambisius untuk Pemilu 2029. "Selama tiga kali pemilu berturut-turut, kita senantiasa mencatat peningkatan yang berarti. Untuk tahun 2029 mendatang, kami bertekad agar NasDem dapat menduduki salah satu dari tiga posisi teratas sebagai pemenang Pemilu," tegasnya.

Melihat dinamika politik ke depan, Saan memprediksi persaingan akan kian sengit dan menantang. Oleh karena itu, ia menggantungkan harapan besar pada peran Garda Pemuda NasDem. "Ke depan, persaingan politik akan semakin kompetitif dan keras. Maka dari itu, harapan dan ekspektasi besar tertumpu pada pundak Garda Pemuda Partai NasDem," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum GP NasDem, Prananda Surya Paloh, menegaskan bahwa sejak didirikan belasan tahun silam, organisasi sayap kepemudaan NasDem ini telah membuktikan diri sebagai pilar utama dalam rekrutmen dan kaderisasi partai. Ia mencontohkan, beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem saat ini merupakan alumni Garda Pemuda. "Ini merupakan indikasi jelas bahwa sistem kaderisasi dan metode perekrutan kami telah berjalan di jalur yang tepat," ungkap Prananda.

Prananda juga memaparkan data peningkatan jumlah kader Garda NasDem yang berhasil menduduki kursi legislatif, baik di tingkat daerah maupun pusat, dalam tiga kali pemilu terakhir. Ia menekankan betapa krusialnya peran pemuda dalam kontestasi politik mendatang. "Pada Pemilu 2019, Garda Pemuda menyumbangkan 926.959 suara dari total 12,6 juta suara partai. Angka ini meningkat signifikan pada Pemilu 2024, mencapai 1,5 juta suara dari total 14,6 juta suara. Data-data ini secara gamblang menunjukkan betapa vitalnya kontribusi pemuda dalam menentukan arah pemilu ke depan," paparnya.

Sejumlah tokoh penting turut memeriahkan acara ini, antara lain Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem Jan Darmadi, Wakil Dewan Pertimbangan Partai NasDem, serta Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim.