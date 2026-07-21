Misteri Mayat Mengapung di Bakauheni

Warga Bakauheni digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah pria tanpa identitas yang mengapung di perairan Pulau Kandang Balak, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Kondisi jenazah yang telah membusuk parah, dengan bagian kepala hanya menyisakan tengkorak, menimbulkan tanda tanya besar. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa penemuan ini terjadi pada Senin (20/7) sekitar pukul 10.00 WIB oleh nelayan setempat.

Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Stefanus Boyoh, membenarkan penemuan tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa jenazah berjenis kelamin laki-laki, seperti dilansir oleh internationalmedia.co.id. Saat ditemukan, kondisi tubuh korban sudah dalam keadaan membusuk dan hanya menyisakan tengkorak pada bagian kepala, mengindikasikan bahwa jenazah telah berada di air dalam waktu yang cukup lama.

Meskipun demikian, dari hasil pemeriksaan luar sementara yang dilakukan oleh tim identifikasi, Stefanus menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang mencurigakan pada tubuh korban. Namun, pihak kepolisian belum dapat menarik kesimpulan mengenai penyebab pasti kematian korban sebelum proses autopsi rampung. "Sementara masih dalam tahap penyelidikan, kami mohon waktu. Untuk luka-luka luar, sementara masih nihil," jelas Stefanus.

Proses autopsi jenazah dijadwalkan akan dilaksanakan pada Selasa (22/7) guna mengungkap lebih lanjut penyebab kematian serta mencari petunjuk identitas korban. Selain itu, polisi juga masih menanti kemungkinan adanya pihak keluarga yang datang untuk mengenali atau mengklaim jenazah tersebut, mengingat tidak adanya identitas yang ditemukan pada saat penemuan. Penemuan tragis ini menambah daftar panjang kasus jenazah tanpa identitas yang kerap terjadi di perairan, dan menjadi fokus penyelidikan intensif pihak berwenang untuk mengungkap tabir di baliknya.