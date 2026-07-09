Drama Tengah Malam di Bogor Ratusan Gangster Dibubarkan

Internationalmedia.co.id – News, Bogor – Suasana tegang menyelimuti kawasan Flyover Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, saat aparat kepolisian berhasil menggagalkan rencana tawuran massal yang melibatkan ratusan remaja dari kelompok gangster. Operasi cepat ini berujung pada pembubaran kerumunan dan penangkapan beberapa individu beserta barang bukti senjata tajam.

Menurut keterangan Kapolsek Cileungsi, Kompol Edison, insiden ini terjadi pada Rabu malam. Tim patroli dari Polsek Cileungsi yang sedang bertugas mendapati kerumunan besar yang dicurigai sebagai kelompok gangster bersiap melancarkan aksi tawuran di area strategis Flyover Cileungsi. Kedatangan petugas secara mendadak membuat ratusan remaja tersebut panik dan segera berhamburan melarikan diri ke berbagai arah, berusaha menghindari penangkapan.

Meskipun sebagian besar berhasil kabur, upaya sigap aparat membuahkan hasil. Tiga remaja berhasil diamankan di lokasi kejadian. Selain itu, petugas juga berhasil menyita satu bilah senjata tajam jenis celurit, yang kuat dugaan akan digunakan sebagai alat dalam tawuran tersebut.

Kompol Edison menegaskan, "Anggota patroli Polsek Cileungsi dengan sigap membubarkan ratusan orang yang diduga merupakan kelompok gangster dan hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Flyover Cileungsi," seperti yang disampaikan dalam keterangan resminya kepada internationalmedia.co.id pada Kamis.

Ketiga remaja yang tertangkap kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cileungsi untuk mendalami motif serta jaringan kelompok gangster yang mereka ikuti.

Menyikapi kejadian ini, Kompol Edison turut mengimbau para orang tua di wilayah Cileungsi dan sekitarnya untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka, terutama di luar jam sekolah dan pada malam hari, guna mencegah keterlibatan dalam kegiatan negatif seperti tawuran.

(Tim Redaksi/IM)