Misteri Pesisir Lampung Selatan Terkuak

Internationalmedia.co.id – News – Suasana tenang di pesisir Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, mendadak gempar pada Sabtu (18/7/2026) siang. Seorang warga yang tengah mencari kayu menemukan sesuatu yang mengerikan: kerangka manusia terkubur di tepi pantai. Penemuan tak terduga ini sontak memicu kehebohan dan pertanyaan di kalangan masyarakat setempat.

Kejadian bermula sekitar pukul 11.20 WIB. Saat itu, warga yang identitasnya belum dirilis sedang menyusuri garis pantai untuk mengumpulkan kayu bakar. Matanya tertuju pada sebuah gundukan pasir yang tidak biasa. Setelah didekati, ia melihat ada bagian tubuh yang mencuat, diduga kuat karena lapisan pasir di atasnya telah terkikis oleh hempasan ombak. Kecurigaan bahwa itu adalah jasad manusia langsung muncul.

Tanpa menunda, penemu segera melaporkan temuan mengejutkan ini kepada aparatur desa. Informasi tersebut dengan cepat diteruskan oleh Kepala Desa Legundi kepada Camat Ketapang. Menanggapi laporan serius ini, dua personel dari Posko Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Ketapang bergegas menuju lokasi, tiba sekitar pukul 11.45 WIB. Mereka kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan unsur pemerintah daerah terkait untuk memulai proses evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan, Rully Fikriansyah, membenarkan adanya laporan tersebut. "Kami menerima laporan dari pihak kecamatan terkait penemuan kerangka manusia di pesisir Desa Legundi. Personel Posko Damkarmat Ketapang langsung menuju lokasi untuk membantu proses evakuasi bersama aparat kepolisian dan pemerintah setempat," ujar Rully, menegaskan kesigapan timnya dalam menangani insiden ini.

Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi dan identifikasi kerangka masih berlangsung. Pihak berwenang diharapkan dapat mengungkap identitas jasad serta penyebab kematiannya, yang kini menjadi misteri besar di pesisir Lampung Selatan.