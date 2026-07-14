Bekasi Banjir Harapan Baru Berkat Ribuan Lele

Dalam sebuah inisiatif yang mendukung ketahanan pangan nasional, Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Direktorat Polairud Polda Metro Jaya telah melaksanakan kegiatan penebaran 15 ribu benih ikan lele. Aksi nyata ini berlangsung di Pantai Harapanjaya, Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai bagian dari komitmen Polri dalam memperkuat program pemerintah pusat.

Kegiatan yang digelar pada Selasa (14/7) ini dipimpin langsung oleh Dirpolairud Polda Metro Jaya, Kombes Mustofa. Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan kelompok tani dan tokoh pemuda setempat, menunjukkan kolaborasi lintas sektor. Kombes Mustofa menjelaskan bahwa selain penebaran benih, pihaknya juga melakukan pengecekan menyeluruh terhadap lokasi ketahanan pangan yang merupakan bagian dari ekosistem rantai pasok bahan baku SPPG Polda Metro Jaya.

Tak hanya itu, jajaran Polda Metro Jaya juga tidak luput memeriksa kondisi vital lainnya. Pengecekan kualitas air dan pakan pada kolam tambak udang di lokasi turut dilakukan. Rangkaian kegiatan komprehensif ini ditegaskan kembali sebagai wujud dukungan penuh Polri terhadap program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah pusat.

Mustofa menambahkan, pemeriksaan aliran air, kualitas air, serta pakan di setiap kolam tambak ikan sangat krusial untuk memastikan benih ikan yang telah disebar dapat tumbuh optimal hingga waktu panen tiba. Dalam kesempatan tersebut, polisi juga berinteraksi langsung dengan tokoh masyarakat, mengajak mereka untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar demi keberlanjutan program dan kenyamanan warga. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pasokan pangan lokal tetapi juga mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan aman.