AS Sita Kapal Misterius Venezuela Murka Iran Bereaksi

Internationalmedia.co.id – News – Ketegangan di Laut Karibia kembali memanas setelah personel Amerika Serikat (AS) dilaporkan menaiki dan menyita sebuah kapal tanker di lepas pantai Venezuela pada Sabtu (20/12/2025). Insiden ini menandai penyitaan kedua kalinya oleh AS di perairan dekat Venezuela dalam waktu singkat, memicu kemarahan Caracas yang menuduh Washington melakukan "tindakan pembajakan" dan "terorisme internasional."

Menurut laporan internationalmedia.co.id, penyitaan terbaru ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap Caracas. Aksi pencegatan kapal oleh AS ini menyusul pengumuman "blokade" oleh Trump yang menargetkan kapal tanker minyak yang dikenai sanksi yang masuk dan keluar dari negara tersebut.

Operasi pada Sabtu itu dipimpin oleh Penjaga Pantai AS, dengan bantuan dari militer AS, dan berlangsung di perairan internasional. Kapal tanker berbendera Panama yang membawa minyak Venezuela menuju Asia tersebut tidak memberikan perlawanan dari awaknya. Menariknya, kapal ini tidak berada di bawah sanksi AS, berbeda dengan penyitaan sebelumnya pada 10 Desember, di mana AS menyita kapal tanker besar bernama Skipper yang telah dikenai sanksi karena hubungannya dengan Iran.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, yang lembaganya mencakup Penjaga Pantai, merilis video berdurasi tujuh menit ke media sosial pada Sabtu sore, menunjukkan sebuah helikopter melayang di atas kapal tanker tersebut. Noem menyatakan kapal itu ditangkap dalam "aksi subuh" oleh Penjaga Pantai dengan dukungan dari Departemen Pertahanan dan terakhir berlabuh di Venezuela. "Amerika Serikat akan terus mengejar pergerakan ilegal minyak yang dikenai sanksi yang digunakan untuk mendanai terorisme narkoba di kawasan itu," tegasnya.

Menanggapi insiden ini, Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, segera mengecam keras tindakan AS. Melalui Telegram, Gil mengumumkan bahwa ia telah berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, untuk meninjau hubungan bilateral dan membahas "perkembangan terkini di Karibia, terutama ancaman dan pencurian kapal yang memuat minyak Venezuela." Teheran, kata Gil, menyatakan "solidaritas penuh" dengan Venezuela dan menawarkan kerja sama "di semua bidang" untuk menghadapi tindakan AS yang mereka anggap melanggar hukum internasional.

Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, juga menyuarakan penolakan negaranya terhadap "pencurian dan pembajakan kapal swasta baru yang mengangkut minyak Venezuela." Ia menegaskan bahwa Caracas akan mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk melaporkan hal ini kepada Dewan Keamanan PBB, organisasi multilateral lainnya, dan pemerintah dunia.

Penyitaan kapal-kapal ini semakin memperketat cengkeraman ekonomi pada Venezuela, yang sektor minyaknya sudah tertekan oleh sanksi baru awal tahun ini. Selama berbulan-bulan, AS telah melancarkan kampanye tekanan terhadap Venezuela, termasuk pengerahan ribuan pasukan dan kelompok serang kapal induk ke Karibia, serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba (menewaskan 104 orang dan menghancurkan 29 kapal), serta ancaman berulang terhadap Presiden Nicolás Maduro.

Meskipun Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sektor ini beroperasi jauh di bawah kapasitas akibat sanksi internasional, dengan sebagian besar minyak negara itu dijual ke China. Pengumuman "blokade" oleh Trump pekan ini juga menggarisbawahi fokus presiden pada minyak negara tersebut, yang menurutnya AS harus memiliki akses jika Maduro digulingkan. Venezuela bersikukuh akan terus membela kedaulatan dan kepentingan nasionalnya di tengah ancaman yang mereka anggap "sembrono dan serius" dari Washington.