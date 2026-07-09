Syarat E-KTP Bikin Bingung Ternyata Begini

Masyarakat seringkali bertanya-tanya mengenai berbagai persyaratan dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Salah satu elemen data yang kerap menjadi perbincangan adalah pencantuman golongan darah. Namun, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan tegas menyatakan bahwa golongan darah bukanlah syarat wajib yang menghambat proses penerbitan e-KTP. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kebijakan ini ditekankan untuk memastikan kemudahan pelayanan publik.

Muhammad Farid, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) Ditjen Dukcapil, mengklarifikasi bahwa sesuai regulasi administrasi kependudukan, data golongan darah memang merupakan informasi yang bisa dicantumkan jika valid dan tersedia. Namun, ia menegaskan bahwa ketidaktahuan seseorang akan golongan darahnya tidak serta-merta menggugurkan haknya untuk mendapatkan e-KTP. "Prinsip utama pelayanan administrasi kependudukan adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat," ujar Farid, seperti dikutip oleh internationalmedia.co.id.

Farid melanjutkan, "Oleh karena itu, apabila penduduk belum mengetahui golongan darahnya, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda atau menolak penerbitan KTP-el." Pihak Ditjen Dukcapil juga mengapresiasi inisiatif dari beberapa pemerintah daerah yang mendorong warganya untuk mengetahui golongan darah sejak usia dini. Langkah ini dinilai sangat bermanfaat, tidak hanya untuk keperluan medis darurat, tetapi juga untuk meminimalisir potensi perubahan data pada e-KTP di masa mendatang.

Kendati demikian, Farid kembali menekankan bahwa upaya edukasi dan imbauan mengenai pentingnya mengetahui golongan darah tersebut bersifat anjuran, bukan kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pelayanan administrasi kependudukan. "Sifatnya adalah edukasi dan imbauan, bukan persyaratan wajib dalam pelayanan administrasi kependudukan," tegas Farid, memastikan tidak ada kesalahpahaman di tingkat pelaksana maupun masyarakat.

Masyarakat yang kemudian hari telah mengetahui golongan darahnya dan berkeinginan untuk memperbarui data pada e-KTP, dapat mengajukan perubahan sesuai prosedur yang berlaku. Proses ini tidak akan mengurangi hak fundamental warga negara atas dokumen kependudukan mereka. Ditjen Dukcapil menggarisbawahi bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan harus dilaksanakan dengan prinsip kesederhanaan, kemudahan, kecepatan, tanpa diskriminasi, dan tanpa penambahan syarat di luar peraturan yang berlaku. "Yang terpenting adalah masyarakat tetap memperoleh haknya atas dokumen kependudukan. Sementara penyempurnaan elemen data, termasuk golongan darah, dapat dilakukan kemudian ketika datanya telah tersedia secara valid. Prinsipnya, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat tertunda hanya karena satu elemen data yang masih dapat dilengkapi di kemudian hari," tutup Farid, menegaskan komitmen pemerintah dalam melayani warganya.