Xi Jinping Kejutkan Dunia, Lontarkan Guyonan Mata-Mata ke Pemimpin Korsel!

Internationalmedia.co.id – Presiden China, Xi Jinping, dikenal sebagai sosok yang jarang melontarkan candaan, apalagi yang berkaitan dengan isu sensitif seperti spionase. Namun, momen langka terjadi saat Xi memberikan hadiah berupa ponsel pintar kepada Presiden Korea Selatan (Korsel), Lee Jae Myung, di sela-sela KTT APEC di Gyeongju, Sabtu (1/11) waktu setempat.

Kejadian tak terduga ini bermula ketika Xi menyerahkan sepasang ponsel pintar kepada Lee. Dengan nada bercanda, Xi meminta Lee untuk "memeriksa apakah ada backdoor" pada perangkat tersebut. Lelucon ini sontak menjadi berita utama di Korsel, mengingat Xi jarang sekali terlihat melontarkan humor, terutama yang menyinggung isu mata-mata.

Menurut laporan AFP, Senin (3/11), Xi menghadiahkan dua smartphone Xiaomi dengan layar buatan Korea kepada Lee. "Apakah jalur komunikasinya aman?" tanya Lee, yang disambut tawa oleh Xi. Sambil menunjuk ke ponsel tersebut, Xi menjawab: "Anda harus memeriksa apakah ada backdoor." Jawaban ini memicu tawa dan tepuk tangan dari Lee. Istilah "backdoor" sendiri merujuk pada perangkat lunak yang memungkinkan pemantauan oleh pihak ketiga.

Momen langka ini langsung menjadi perbincangan hangat di media. Harian Seoul Shinmun bahkan menulis judul berita: "Xi tertawa terbahak-bahak setelah Lee bercanda tentang keamanan ponsel Xiaomi." Salah satu video interaksi kedua pemimpin di YouTube juga menarik perhatian lebih dari 800 komentar, dengan banyak warganet terkejut dengan percakapan tersebut.

Juru bicara kepresidenan Korsel, Kim Nam Joon, menyatakan kepada AFP bahwa momen lucu ini menunjukkan kedekatan kedua pemimpin selama serangkaian pertemuan dua hari. "Dari upacara penyambutan hingga pertukaran hadiah, kedua pemimpin memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dan membangun chemistry pribadi," ujarnya. "Jika bukan karena chemistry seperti itu, lelucon semacam itu tidak akan mungkin terjadi," imbuh Kim.